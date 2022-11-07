В Казахстане цены на муку взлетели на 45% за год

Аналитики подсчитали, что цены на муку в Казахстане показали рекордный рост. По их подсчетам, розничная стоимость муки взлетела почти на 45% за год, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в отчете еnergyprom.kz, по итогам октября мука подорожала на рекордные 41,3% с начала года. А по сравнению с октябрем 2021 года цены взлетели на 44,3%.

Также сказано, что за месяц цены увеличились на 1,2%.

Эксперты уточняют, предыдущее рекордное удорожание отмечалось более 10 лет назад, в августе 2012 года — на 5,6%.



Розничные цены на пшеничную муку высшего сорта в октябре 2022 года составили 369 тг за кг, первого сорта — 245 тг за кг, — говорится в исследовании.

Дороже всего среди городов Казахстана килограмм пшеничной муки высшего сорта стоил в:

Астане (447 тг);

Актау (411 тг);

Шымкенте (406 тг).

Дешевле всего муку продавали в Актобе, Павлодаре, Жезказгане и Семее.

Тем временем производство муки из зерновых культур и растительной муки, а также смесей из них тонкого помола увеличилось на 1,5%. Более половины объема приходится на Костанайскую, Северо-Казахстанскую области и Шымкент.

28 сентября был опубликован обзор цен: на сколько разнятся цены на продукты на юге и западе Казахстана.