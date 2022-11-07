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Подписчики раскритиковали новый образ Димаша Кудайбергена

комментаторы высказали мнение о новом образе Димаша Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
6 ноября казахстанский артист опубликовал на странице в Instagram новое видео, чем обрадовал поклонников. Однако новый образ певца не всем пришелся по душе, сообщает Zakon.kz.

На кадрах опубликованного ролика Димаш Кудайберген играет с друзьями в видеоигры. Несмотря на его победу, комментаторы акцентировали внимание на внешности.

Многие высказали свое мнение касательно отросшей бороды заслуженного артиста Казахстана.

  • И да, тебе очень идет борода;

  • Брутальный мужчина с бородкой;

  • И в этот раз твоя небритость не скрывает озорного мальчишку;

  • Первый раз вижу Димаша с бородой. Непривычно, но все равно красивый! — отметили одни пользователи.

Другие пошутили: "Не только ты отдыхаешь, но и электробритва, и даже парикмахер в отпуске".

  • Димаш, тебе не идет борода;

  • Димаш! Срочно сбрей бороду!

  • Пора бриться, — написали другие.


28 октября стало известно, что в Актобе появился гигантский мурал с Димашем Кудайбергеном. Высота изображения составляет более девяти этажей. А это не менее 18 метров. Для работы мастера использовали специальные аэрозольные краски для граффити, которые хорошо выдерживают температурные перепады.

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