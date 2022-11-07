Подписчики раскритиковали новый образ Димаша Кудайбергена

6 ноября казахстанский артист опубликовал на странице в Instagram новое видео, чем обрадовал поклонников. Однако новый образ певца не всем пришелся по душе, сообщает Zakon.kz.

На кадрах опубликованного ролика Димаш Кудайберген играет с друзьями в видеоигры. Несмотря на его победу, комментаторы акцентировали внимание на внешности.

Многие высказали свое мнение касательно отросшей бороды заслуженного артиста Казахстана.

И да, тебе очень идет борода;

Брутальный мужчина с бородкой;

И в этот раз твоя небритость не скрывает озорного мальчишку;

Первый раз вижу Димаша с бородой. Непривычно, но все равно красивый! — отметили одни пользователи.

Другие пошутили: "Не только ты отдыхаешь, но и электробритва, и даже парикмахер в отпуске". Димаш, тебе не идет борода;



Димаш! Срочно сбрей бороду!



Пора бриться, — написали другие.



