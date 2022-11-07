Подписчики раскритиковали новый образ Димаша Кудайбергена
На кадрах опубликованного ролика Димаш Кудайберген играет с друзьями в видеоигры. Несмотря на его победу, комментаторы акцентировали внимание на внешности.
Многие высказали свое мнение касательно отросшей бороды заслуженного артиста Казахстана.
И да, тебе очень идет борода;
Брутальный мужчина с бородкой;
И в этот раз твоя небритость не скрывает озорного мальчишку;
Первый раз вижу Димаша с бородой. Непривычно, но все равно красивый! — отметили одни пользователи.
Другие пошутили: "Не только ты отдыхаешь, но и электробритва, и даже парикмахер в отпуске".
Димаш, тебе не идет борода;
Димаш! Срочно сбрей бороду!
Пора бриться, — написали другие.
28 октября стало известно, что в Актобе появился гигантский мурал с Димашем Кудайбергеном. Высота изображения составляет более девяти этажей. А это не менее 18 метров. Для работы мастера использовали специальные аэрозольные краски для граффити, которые хорошо выдерживают температурные перепады.