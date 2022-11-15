В акимате ЗКО рассказали, как решают проблему с дефицитом сжиженного газа

Сегодня, 15 ноября, заместитель акима ЗКО Темирхан Мендыгалиев сообщил, что на время ремонта на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе отпуск газа в Западно-Казахстанскую область будет осуществлен с завода компании CNPC в Актюбинской области.

Темирхан Мендыгалиев уточняет, что ситуация на газозаправочных станциях на сегодняшний день складывается так, что ввиду ремонтных работ на Атырауском нефтеперерабатывающим заводе был сокращен отпуск газа для автомашин.

"Ввиду этого поставки газа в нашу область были не ограничены, а полностью отменены. Мы со своей стороны по согласованию с Министерством энергетики договорились о том, что данное количество газа будет отпущено с завода CNPC в Актюбинской области", – сказал Темирхан Мендыгалиев.

Он отметил, что сегодня в полдень вице министр Хасенов утвердил проекты по отгрузке газа и начнется отгрузка сжиженного газа для ЗКО.



"Помимо этого, мы договорились с компанией "Жайыкмунай" (нефтяная компании в ЗКО. – Прим. ред.) о том, что в течение определенного периода пока мы не будем получать газ в полном объеме, но будем получать газ у них на обменной основе. Когда мы снова будем получать газ с АНПЗ, то мы возместим то количество газа, которое взяли". Темирхан Мендыгалиев

По информации акимата ЗКО, в настоящее время все крупные газонаполнительные станции ЗКО, принадлежащие компании BKKS, ТОО "Алау газ" и ТОО "Таукель", имеют на своих газозаправочных станциях необходимый объем. Отгрузка сжиженного газа с завода в Актюбинске начнется через три дня.



С 7 по 14 ноября Атырауский нефтеперерабатывающий завод проводит ремонт технологических установок, из-за чего в ноябре поставки сжиженного газа в Западно-Казахстанскую область уменьшились с необходимых 3438 тонн до 2235 тонн. В результате 15 ноября автомобилисты Уральска ощутили на себе дефицит газа. Чтобы заправиться, им приходится стоять в очереди от получаса и более.

По словам руководителя управления энергетики и ЖКХ Миржана Нуртазиева, в настоящее время остатки сжиженного газа на газонаполнительных станциях по области составляют 180 тонн. Согласно плану поставок сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок ЗКО в ноябре, Атырауский нефтеперерабатывающий завод должен поставить в ЗКО 3438 тонн газа, но данный объем был снижен до 2235 тонн.





Фото: Zakon.kz



Как сообщили в Управлении энергетики и ЖКХ по ЗКО, 26 октября 2022 года ТОО "АНПЗ" уведомило Министерство энергетики РК о планируемом снижении производства сжиженного нефтяного газа на ноябрь этого года на 35% из-за текущего ремонта на технологических установках с 7 по 14 ноября.

"Предварительный срок выхода ТОО "АНПЗ" на полную мощность запланирован на 18 ноября этого года", – сообщили в Управлении энергетики и ЖКХ по ЗКО.

По информации Миржана Нуртазиева, потребление сжиженного газа автомобилистами ЗКО растет: так, за январь – сентябрь 2022 года реализовано 42 397 тонн сжиженного газа, тогда как в целом за 2021 год в области было реализовано 33 220 тонн сжиженного нефтяного газа.

