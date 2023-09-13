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Вывоз автогаза ограничил Атырауский НПЗ в две области

Вывоз автогаза ограничил Атырауский НПЗ в две области Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко
Атырауский нефтеперерабатывающий завод ограничил автовывоз сжиженного газа в Западно-Казахстанскую и Атыраускую области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил руководитель управления энергетики Западно-Казахстанской области Мирас Мулкай, АНПЗ поставляет сжиженный газ автомобильными путями в два региона. Из-за скопления железнодорожных составов, которые отправляются в другие области для доставки топлива, отправку газа в ЗКО и Атырау сократили. Об этом пишет Мой город.

"Мы – Атырауская и Западно-Казахстанские области сжиженный нефтяной газ доставляем автовывозом. Если доставлять железнодорожным транспортом, это дополнительные расходы. Сейчас на АНПЗ накопилось много железнодорожных составов и чтобы их отпустить, объем который предусмотрен на автовывоз в Уральск и Атырау сократили", – сообщил Мирас Мулкай.

Он отметил, что составами автогаз с АНПЗ вывозят в Мангистауская, части Актюбинской и Кызылординской областей. При этом, акимат ЗКО намерен добиться увеличения поставок автогаза в регион.

"Мы хотим, чтобы отпускали для нас ежедневно и вдвое больше по 200 тонн. Этот вопрос отрабатывается с министерством. К тому же хотим, чтобы нам выделили дополнительный объем. Думаю, вопрос решится положительно. В течение двух – трех дней вопрос отрегулируется". Мирас Мулкай

Как отмечает издание, в Западно-Казахстанской области водители жалуются на отсутствие сжиженного газа на автомобильных заправках. Дефицит возник в осенний период второй год подряд.

Накануне в Талдыкоргане Жетысуской области пропал в свободной продаже автогаз. Из-за дефицита на заправках образовались огромные очереди. В управлении энергетики прокомментировали ситуацию.

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Мария Мельникова
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