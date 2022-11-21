ЕНПФ принял участие во Всемирном форуме социального обеспечения

Международная Ассоциация Социального Обеспечения (МАСО), основанная в 1927 году, под эгидой Международной организации труда, является ведущей международной организацией, объединяющей государственные учреждения, организации и ведомства в сфере социального обеспечения.

МАСО является единственной глобальной сетью организаций социального обеспечения. МАСО способствует повышению стандартов в управлении социальным обеспечением путем разработки профессиональных руководств, распространения экспертных знаний, оказания услуг и предоставления поддержки своим членским организациям из разных стран мира, что помогает им развивать динамичные системы социального обеспечения и социальную политику.



Сегодня МАСО насчитывает свыше 320 членских организаций в 150-и странах мира. Штаб-квартира МАСО в Женеве (Швейцария).

ЕНПФ является членом МАСО с 1 мая 2015 года.

В октябре 2022 года в городе Марракеш (Марокко) под эгидой МАСО и по приглашению CDG Prévoyance (Касса долгосрочных сбережений, Марокко) под высоким покровительством его величества Короля Мохаммеда VI прошел Всемирный форум социального обеспечения (WSSF2022).

Всемирный форум проводится МАСО каждые три года и является важнейшим международным событием в области социального обеспечения. В этом году в нем приняли участие более 800 представителей из более чем 150 стран Европы, Северной и Южной Америки, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.

В рамках форума нынешнего года была подчеркнута ключевая роль социального обеспечения в развитии устойчивого и инклюзивного общества и были продемонстрированы институциональные инновации на пути к созданию устойчивых, качественных, эффективно управляемых и доступных систем социального обеспечения.

В этой связи был презентован новый Доклад МАСО 2022 года "Глобальные приоритеты социального обеспечения: тенденции, проблемы и решения". В данном отчете представлен глобальный взгляд на события и тенденции, вызовы и инновации в области социального обеспечения.

Была отмечена роль интегрированных и стратегических подходов к цифровым и человеческим возможностям учреждений социального обеспечения, которые оказались наиболее перспективными для предоставления экономически эффективных высококачественных услуг и обеспечения готовности к кризисам, к примеру, на опыте пандемии COVID-19. Цифровизация пенсионных услуг является одним из важных направлений и в деятельности ЕНПФ, чьи услуги почти на 93% оказываются дистанционно.

На данном Всемирном Форуме европейские члены Бюро МАСО одобрили кандидатуру председателя правления АО "ЕНПФ" Жаната Курманова на вступление в руководящий Комитет Европейской сети МАСО (Steering Committee), который занимается общественной работой по реализации программы мероприятий МАСО в европейском регионе

Также в рамках форума состоялась деловая встреча представителей АО "ЕНПФ" во главе с председателем правления Курмановым Жанатом с генеральным секретарем МАСО господином Марсело Аби-Рамиа Каэтано по вопросу проведения Регионального круглого стола высокого уровня в Алматы.

Председателем правления фонда был представлен краткий обзор пенсионной системы Казахстана и роли в ней АО "ЕНПФ". Со стороны господина Марсело Аби-Рамиа Каэтано была выражена полная поддержка в проведении такой встречи в Казахстане с участием МАСО. Стороны договорились о необходимости проведении дальнейших технических переговоров по дате, программе, участникам и другим аспектам мероприятия.

Следующий Всемирный форум социального обеспечения пройдет в 2025 году в Малайзии.