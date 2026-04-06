Пенсионное и социальное обеспечение: разработаны поправки
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министерство труда и социальной защиты подготовило изменения и дополнения в некоторые приказы в части пенсионного и социального обеспечения, сообщает Zakon.kz.
Так, в рамках пенсионного и социального обеспечения граждан подготовлены поправки в части:
- учета наличных доходов (ИП, ТОО и др.) при назначении выплат;
- подтверждения дохода через социальный налог и ОСМС;
- введения порядка возврата переплат и ОПВ.
Как поясняется, цель документа – устранение нарушений, выявленных в ходе проверки Высшей аудиторской палатой РК по итогам государственного аудита эффективности мер, принимаемых государственными органами и субъектами квазигосударственного сектора в рамках пенсионного и социального обеспечения граждан.
Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 апреля.
