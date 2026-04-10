Где и когда состоится неформальная встреча Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева

В предстоящую субботу состоится неформальная встреча президентов Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 10 апреля 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"11 апреля в Бухаре состоится неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Главы государств планируют обсудить перспективы укрепления стратегического партнерства и союзничества двух стран, а также актуальные вопросы региональной повестки".

