Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Токаев озвучил основную проблему алматинцев

Токаев, загрязнение воздуха, смог в Алматы, проблемы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Выступая перед общественностью Алматы 16 ноября, Касым-Жомарт Токаев поднял вопросы экологии. По его словам, окружающая среда оказывает самое непосредственное влияние на здоровье и продолжительность жизни граждан, сообщает Zakon.kz.

Президент уточнил, что вопросы экологии всегда находятся в фокусе его внимания. 

"Знаю, что алматинцев сильно беспокоит высокий уровень загрязнения воздуха. Эта проблема перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения".Касым-Жомарт Токаев

Ежегодно объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет порядка 125 тысяч тонн. Основными источниками являются автотранспорт (55%), городские ТЭЦ и промышленные предприятия (35%), а также негазифицированные частные дома (около 10%). Ситуация усугубляется плотной застройкой, не учитывающей «розу ветров» и препятствующей поступлению чистого воздуха в город. Повысив эффективность дорожно-транспортной системы, мы сможем значительно улучшить экологию города.

Благодаря новым технологиям и умному трафику мобильность граждан не будет оказывать негативного влияния на окружающую среду. Акимат должен строго следить за соблюдением норм экологической безопасности в городе, в первую очередь, промышленными предприятиями. Перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ позволит более чем в десять раз снизить уровень вредных выбросов, заявил президент.

Читайте также

Токаев обратился к молодежи

Поликлиники и больницы в Алматы устарели – Токаев

Токаев объяснил решение об амнистии некоторых участников январских событий

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
ООН проголосовала за репарации Украине от России
В ООН проголосовали за репарации Украине от России, Казахстан воздержался
похолодание в Казахтане, заморозки
Похолодание до 20 градусов ожидается в Казахстане
торги на бирже
Курс доллара еще снизился на торгах 14 ноября
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления