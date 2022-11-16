Токаев озвучил основную проблему алматинцев

Выступая перед общественностью Алматы 16 ноября, Касым-Жомарт Токаев поднял вопросы экологии. По его словам, окружающая среда оказывает самое непосредственное влияние на здоровье и продолжительность жизни граждан, сообщает Zakon.kz.

Президент уточнил, что вопросы экологии всегда находятся в фокусе его внимания.

"Знаю, что алматинцев сильно беспокоит высокий уровень загрязнения воздуха. Эта проблема перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения". Касым-Жомарт Токаев

Ежегодно объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет порядка 125 тысяч тонн. Основными источниками являются автотранспорт (55%), городские ТЭЦ и промышленные предприятия (35%), а также негазифицированные частные дома (около 10%). Ситуация усугубляется плотной застройкой, не учитывающей «розу ветров» и препятствующей поступлению чистого воздуха в город. Повысив эффективность дорожно-транспортной системы, мы сможем значительно улучшить экологию города.



Благодаря новым технологиям и умному трафику мобильность граждан не будет оказывать негативного влияния на окружающую среду. Акимат должен строго следить за соблюдением норм экологической безопасности в городе, в первую очередь, промышленными предприятиями. Перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ позволит более чем в десять раз снизить уровень вредных выбросов, заявил президент.