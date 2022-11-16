Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Президент признался, что ему было больно видеть разрушение Алматы

Токаев признался, что ему было больно видеть разрушение Алматы Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев заявил 16 ноября, что трагические январские события стали беспрецедентным испытанием для Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В те черные дни заговорщики и радикалы посягнули на устои нашего государства. Они использовали мирные митинги для того, чтобы разрушить стабильность в нашей стране. Здесь нужно четко отделить причины мирных демонстраций и цели заговорщиков, пытавшихся осуществить государственный переворот.

К январской трагедии привели девальвация идеи справедливости, взаимное отчуждение государства и общества. На мирные демонстрации вышли люди, десятилетиями страдавшие от системных социально-экономических проблем. Это понятно. Однако у преступных элементов были другие мотивы. Используя заранее подготовленных провокаторов и бандитов, они превратили протесты граждан в массовые беспорядки.

В результате Алматы погрузился в хаос, ситуация практически вышла из-под контроля. Были захвачены административные здания. Выйдя на улицы, они крушили и грабили все на своем пути. Одним словом, творили все, что хотели. Но, несмотря на критическое положение, наши граждане сумели сохранить непоколебимый дух Алматы. Жители сплотились и вместе вышли на защиту любимого города. Конечно, бандиты не ожидали этого.

Мне как коренному алматинцу было очень больно видеть, как преступники разрушают город – золотую колыбель нашего народа. В тот момент любое промедление привело бы к тому, что бандиты, почувствовавшие свою безнаказанность, растерзали наш любимый город.

В критический для судьбы страны момент наш народ проявил беспримерное единство и решительность. Мы показал, что готовы пойти на любой риск ради защиты нашей государственности. Весь народ Казахстана в эти трудные дни переживал за алматинцев. К сожалению, сейчас мы видим попытки оправдать преступные деяния и представить их как народное восстание.

Хочу еще повторить: надо четко различать мирные митинги населения и кровавые преступления, совершенные бандитами. Благодаря решительным и смелым действиям мы смогли достаточно быстро восстановить законность и порядок.

Читайте также

Токаев обратился к молодежи

Поликлиники и больницы в Алматы устарели – Токаев

Токаев объяснил решение об амнистии некоторых участников январских событий

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
ООН проголосовала за репарации Украине от России
В ООН проголосовали за репарации Украине от России, Казахстан воздержался
похолодание в Казахтане, заморозки
Похолодание до 20 градусов ожидается в Казахстане
торги на бирже
Курс доллара еще снизился на торгах 14 ноября
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления