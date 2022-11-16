Президент признался, что ему было больно видеть разрушение Алматы

Касым-Жомарт Токаев заявил 16 ноября, что трагические январские события стали беспрецедентным испытанием для Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В те черные дни заговорщики и радикалы посягнули на устои нашего государства. Они использовали мирные митинги для того, чтобы разрушить стабильность в нашей стране. Здесь нужно четко отделить причины мирных демонстраций и цели заговорщиков, пытавшихся осуществить государственный переворот.

К январской трагедии привели девальвация идеи справедливости, взаимное отчуждение государства и общества. На мирные демонстрации вышли люди, десятилетиями страдавшие от системных социально-экономических проблем. Это понятно. Однако у преступных элементов были другие мотивы. Используя заранее подготовленных провокаторов и бандитов, они превратили протесты граждан в массовые беспорядки.



В результате Алматы погрузился в хаос, ситуация практически вышла из-под контроля. Были захвачены административные здания. Выйдя на улицы, они крушили и грабили все на своем пути. Одним словом, творили все, что хотели. Но, несмотря на критическое положение, наши граждане сумели сохранить непоколебимый дух Алматы. Жители сплотились и вместе вышли на защиту любимого города. Конечно, бандиты не ожидали этого.

Мне как коренному алматинцу было очень больно видеть, как преступники разрушают город – золотую колыбель нашего народа. В тот момент любое промедление привело бы к тому, что бандиты, почувствовавшие свою безнаказанность, растерзали наш любимый город.



В критический для судьбы страны момент наш народ проявил беспримерное единство и решительность. Мы показал, что готовы пойти на любой риск ради защиты нашей государственности. Весь народ Казахстана в эти трудные дни переживал за алматинцев. К сожалению, сейчас мы видим попытки оправдать преступные деяния и представить их как народное восстание.

Хочу еще повторить: надо четко различать мирные митинги населения и кровавые преступления, совершенные бандитами. Благодаря решительным и смелым действиям мы смогли достаточно быстро восстановить законность и порядок.