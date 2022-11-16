Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Токаев объяснил решение об амнистии некоторых участников январских событий

Токаев объяснил решение об амнистии некоторых участников январских событий Фото: Zakon.kz
Перед январскими событиями были люди, которые целенаправленно раскачивали ситуацию в стране, сказал во время встречи с общественностью Алматы 16 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы не должны поддаваться на провокации и идти на поводу у деструктивных сил, пытающихся посеять раздор в нашем обществе, сказал президент.

"Недопустимо героизировать участников беспорядков и пытаться оправдать преступные замыслы их организаторов. Все они понесут заслуженное наказание. Однако есть и те, кто стал слепым орудием преступников, кто был обманут ими. Я принял решение амнистировать тех участников январских событий, которые не совершили тяжких преступлений. Закон об амнистии уже принят", – сказал президент.

Токаев убежден, это верный шаг с точки зрения гуманизма, потому что милосердие – это благое дело.

"После необходимых юридических процедур амнистированные смогут вернуться к своим близким. Надеюсь, что подобная трагедия больше никогда не повторится. Мы сделаем все для этого. Еще раз выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в те трагические дни".Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил сотрудников правоохранительных и силовых органов, сохранивших верность присяге. Активное участие в восстановлении общественного порядка приняли и жители города.

"Хочу выразить благодарность всем неравнодушным гражданам. "Трагический январь" стал для нас не только испытанием на прочность, но и большим жизненным уроком. Наш народ полностью осознал ценность мира и стабильности. Бандиты, замыслившие разрушить наше общество, не достигли своей цели". Касым-Жомарт Токаев

По мнению президента, казахстанцы еще крепче сплотились и увереннее, чем прежде, продолжили движение по пути всесторонних реформ.

Касым-Жомарт Токаев сказал, что перед январскими событиями были люди, которые целенаправленно раскачивали ситуацию в стране.

"Они различными способами подогревали протестные настроения и преследовали цель расколоть наше общество. Поэтому многие из них тоже косвенно ответственны в случившейся январской трагедии. Потому что, прекрасно видя, как обостряется обстановка и нарастает хаос, они, наоборот, призывали людей выходить на улицы и площади, тем самым усугубив и без того сложную ситуацию", – подчеркнул президент.

Однако в критический момент они попрятались по своим домам.

"В самый пик событий их не было ни видно, ни слышно. Тем временем тысячи, может быть, десятки тысяч ответственных граждан, объединенных в общественные дружины, охраняли различные объекты, противостояли мародерам".Касым-Жомарт Токаев

Волонтеры обеспечивали горячим питанием военнослужащих и полицейских.

"Они и есть самые настоящие герои, которые не бьют себя в грудь, не пытаются что-то доказать, не требуют к себе особого внимания. Тогда как провокаторы только и желают выставить себя героями".Касым-Жомарт Токаев

Когда ситуация нормализовалась, они снова потянулись на площади и улицы, будто действительно радеют за справедливость и благополучие сограждан, добавил президент.

"Я считаю, что это двуличие и откровенный цинизм. К сожалению, и сейчас они пытаются вести эту опасную игру. Для них это лишь игра, где их заботит только мнимая популярность в социальных сетях и желание обратить на себя внимание тайных спонсоров. От этого страдают простые граждане и интересы государства".Касым-Жомарт Токаев

Президент отдает себе отчет в том, что перед выборами говорить такого рода вещи не принято.

"Я решил сказать, как есть, зато честно. Наш народ всегда умел отличать зерна от плевел. Поэтому уверен, что у таких людей в Казахстане нет и не будет никакого политического будущего. Но нельзя исключать, что они могут стать инструментом в руках различных деструктивных сил, пытающихся дестабилизировать обстановку в нашей стране", – подчеркнул глава государства.

Токаев отметил, что благодаря конструктивному диалогу всех ответственных общественно-политических сил "мы не допустим этого".

"Я вижу в обществе надежду и веру в то, что все наши стратегические цели по построению сильной и развитой страны будут достигнуты. И это самое главное. Уверен, вместе мы преодолеем все вызовы и решим все поставленные задачи", – добавил президент.

В Алматы проходит встреча Касым-Жомарта Токаева с общественностью Алматы. Президент признался, что ему было больно видеть разрушение Алматы во время январских событий.

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев высказался о роли президента в стране

Токаев назвал Алматы сердцем Казахстана

Токаев о богатых бизнесменах: Их не беспокоит судьба страны

Ирина Лукичева
Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Началась встреча Касым-Жомарта Токаева с общественностью Алматы
Началась встреча Касым-Жомарта Токаева с общественностью Алматы
Дональд Трамп, выдвижение кандидатуры на пост президента США
Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США
Полицейские ликвидировали притон в Алматы
Полицейские ликвидировали притон в Алматы
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления