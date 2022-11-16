Токаев объяснил решение об амнистии некоторых участников январских событий

Перед январскими событиями были люди, которые целенаправленно раскачивали ситуацию в стране, сказал во время встречи с общественностью Алматы 16 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы не должны поддаваться на провокации и идти на поводу у деструктивных сил, пытающихся посеять раздор в нашем обществе, сказал президент.

"Недопустимо героизировать участников беспорядков и пытаться оправдать преступные замыслы их организаторов. Все они понесут заслуженное наказание. Однако есть и те, кто стал слепым орудием преступников, кто был обманут ими. Я принял решение амнистировать тех участников январских событий, которые не совершили тяжких преступлений. Закон об амнистии уже принят", – сказал президент.

Токаев убежден, это верный шаг с точки зрения гуманизма, потому что милосердие – это благое дело.

"После необходимых юридических процедур амнистированные смогут вернуться к своим близким. Надеюсь, что подобная трагедия больше никогда не повторится. Мы сделаем все для этого. Еще раз выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в те трагические дни". Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил сотрудников правоохранительных и силовых органов, сохранивших верность присяге. Активное участие в восстановлении общественного порядка приняли и жители города.

"Хочу выразить благодарность всем неравнодушным гражданам. "Трагический январь" стал для нас не только испытанием на прочность, но и большим жизненным уроком. Наш народ полностью осознал ценность мира и стабильности. Бандиты, замыслившие разрушить наше общество, не достигли своей цели". Касым-Жомарт Токаев

По мнению президента, казахстанцы еще крепче сплотились и увереннее, чем прежде, продолжили движение по пути всесторонних реформ.

Касым-Жомарт Токаев сказал, что перед январскими событиями были люди, которые целенаправленно раскачивали ситуацию в стране.

"Они различными способами подогревали протестные настроения и преследовали цель расколоть наше общество. Поэтому многие из них тоже косвенно ответственны в случившейся январской трагедии. Потому что, прекрасно видя, как обостряется обстановка и нарастает хаос, они, наоборот, призывали людей выходить на улицы и площади, тем самым усугубив и без того сложную ситуацию", – подчеркнул президент.

Однако в критический момент они попрятались по своим домам.

"В самый пик событий их не было ни видно, ни слышно. Тем временем тысячи, может быть, десятки тысяч ответственных граждан, объединенных в общественные дружины, охраняли различные объекты, противостояли мародерам". Касым-Жомарт Токаев

Волонтеры обеспечивали горячим питанием военнослужащих и полицейских.

"Они и есть самые настоящие герои, которые не бьют себя в грудь, не пытаются что-то доказать, не требуют к себе особого внимания. Тогда как провокаторы только и желают выставить себя героями". Касым-Жомарт Токаев

Когда ситуация нормализовалась, они снова потянулись на площади и улицы, будто действительно радеют за справедливость и благополучие сограждан, добавил президент.

"Я считаю, что это двуличие и откровенный цинизм. К сожалению, и сейчас они пытаются вести эту опасную игру. Для них это лишь игра, где их заботит только мнимая популярность в социальных сетях и желание обратить на себя внимание тайных спонсоров. От этого страдают простые граждане и интересы государства". Касым-Жомарт Токаев

Президент отдает себе отчет в том, что перед выборами говорить такого рода вещи не принято.

"Я решил сказать, как есть, зато честно. Наш народ всегда умел отличать зерна от плевел. Поэтому уверен, что у таких людей в Казахстане нет и не будет никакого политического будущего. Но нельзя исключать, что они могут стать инструментом в руках различных деструктивных сил, пытающихся дестабилизировать обстановку в нашей стране", – подчеркнул глава государства.

Токаев отметил, что благодаря конструктивному диалогу всех ответственных общественно-политических сил "мы не допустим этого".

"Я вижу в обществе надежду и веру в то, что все наши стратегические цели по построению сильной и развитой страны будут достигнуты. И это самое главное. Уверен, вместе мы преодолеем все вызовы и решим все поставленные задачи", – добавил президент.

В Алматы проходит встреча Касым-Жомарта Токаева с общественностью Алматы. Президент признался, что ему было больно видеть разрушение Алматы во время январских событий.