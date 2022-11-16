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В Алматинской области медикам вручили ключи от новых машин

В Алматинской области медикам вручили ключи от новых машин Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
16 ноября на территории городской больницы города Конаева прошла церемония вручения медработникам ключей от 35 новых автомобилей.

В мероприятии участвовал аким Алматинской области Марат Султангазиев. В своей поздравительной речи он отметил, что в регионе сфере медицины уделяется большое внимание.

"Для того, чтобы оказывать своевременную экстренную помощь, мы увеличиваем бригады и обновляем санитарный транспорт. Для области выделили 35 машин по лизингу, из них 7 – в город Конаев. Думаю, ваша работа облегчится, ведь новые кареты "скорой помощи" оборудованы современной техникой. Желаем вам успехов в вашей работе".Марат Султангазиев


В Алматинской области медикам вручили ключи от новых машин

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Отметим, за счет средств местного бюджета приобретены 35 единиц санитарного транспорта марки Hyundai H-350 и JAC Sunray.

По словам руководителя Управления здравоохранения Алматинской области Умирзака Ниязбекова, все автомашины оснащены необходимым оборудованием, что позволяет оказать качественную и экстренную помощь.

"Скорую и неотложную медицинскую помощь оказывают 142 бригады. За счет пополнения парка санитарного автотранспорта планируется увеличить количество бригад скорой и неотложной медицинской помощи на 8 и довести количество до 150 с учетом дальности расстояния от медицинских организаций сельских населенных пунктов, что позволит обновить и доукомплектовать автопарк. Все это позволит своевременно оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь для населения области на 100%".Умирзак Ниязбеков


В Алматинской области медикам вручили ключи от новых машин

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Все 35 карет "скорой помощи" будут распределены по дислокациям для обслуживания вызовов Жамбылского, Балхашского, Кегенского, Райымбекского, Уйгурского, Талгарского, Карасайского районов, а также в Боралдай и город Конаев.

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