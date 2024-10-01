В Западно-Казахстанской области пострадавшим от паводков вручили ключи от новых домов

В Западно-Казахстанской области прошла торжественная церемония вручения ключей от новых домов 15 семьям, чье жилье было разрушено весенними паводками.

Жители пригорода Уральска, пострадавшие от стихии, получили новые дома, строительство которых было профинансировано Алматинским универсальным рынком "Алтын Орда".

Эта инициатива стала возможной благодаря предпринимателям и сотрудникам рынка, которые сплотились для оказания необходимой помощи пострадавшим соотечественникам еще во время паводков.

Фото: акимат ЗКО

"Когда паводки приобрели масштабы стихийного бедствия, глава государства обратился к бизнесу с призывом помочь пострадавшим, – рассказывает учредитель ТОО "Компания номер один" Еркебулан Хамзин. – Мы незамедлительно откликнулись на эту инициативу. В самый сложный период "большой воды" нами были отправлены фуры с товарами первой необходимости и продуктами в зоны бедствия – Атыраускую, Костанайскую, Актюбинскую области, а также в СКО. Как владельцы рынка, мы организовали транспортировку, а наши торговцы с рынка "Алтын Орда" без какого-либо давления или просьб полностью снабдили грузы необходимыми продуктами и товарами".

Фото: акимат ЗКО

Как рассказал бизнесмен, призыв главы государства к бизнесу с просьбой разделить нужды пострадавших является решением настоящего лидера, мыслящего на уровне государственного стратегического планирования.

"Президент 2020 год объявил Годом волонтеров. И в Казахстане за короткий срок сформировалась культура взаимопомощи. Волонтерство стало частью мироощущения и идеологии нашего общества. И во время паводков глава государства не просто оперативно объединил усилия бизнеса для оказания поддержки, но и заложил еще одну несущую колонну для формирования культуры взаимной помощи в стране. В будущем, если случатся подобные чрезвычайные ситуации, предприниматели уже будут готовы к тому, чтобы помогать соотечественникам самостоятельно, без дополнительных призывов со стороны государства", – отметил Хамзин.

Помимо гуманитарной помощи руководством рынка "Алтын Орда" было принято решение оказать помощь в восстановлении жилья для пострадавших. Было построено 15 домов в микрорайоне Кокжиек поселка Деркул в Уральске. Новые дома были возведены с использованием высококачественных материалов, оснащены автономным отоплением, санитарными узлами и современной бытовой техникой для комфортного проживания.

Фото: акимат ЗКО

"21 апреля река Жайык вышла из берегов, и наш дом был затоплен, став непригодным для проживания. Благодаря помощи рынка "Алтын Орда" нам построили новый дом в Деркуле. Он оказался именно таким, каким мы его представляли: светлым, просторным и комфортным. Мы бесконечно благодарны за эту помощь и с нетерпением ждем момента, когда сможем переехать", – делится одна из пострадавших Жанат Ермуканова.

"Каждый предприниматель должен, по мере своих возможностей, принимать участие в помощи нуждающимся. Это и есть основа социальной ответственности. Объединив усилия, мы можем реализовать множество значимых социальных проектов, которые принесут реальную пользу нашему обществу", – подытожил Хамзин.

Отметим, что на проект строительства домов, полностью оснащенных бытовой техникой, а также на оказание гуманитарной помощи пострадавшим, учредитель рынка выделил около 500 млн тенге.