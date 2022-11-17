Частный инвестор поможет решить проблему нехватки воды в Актау

Дефицит пресной воды уменьшится в Мангистауской области уже в 2023 году. В конце октября для многих жителей Мангистауской области произошло важное событие.

В регионе, годами испытывающем нехватку пресной воды, начнутся работы по строительству насосной станции и сетей водоснабжения от опреснительного завода до Центрального узла водоснабжения-4 в Актау. Это стало возможным благодаря меморандуму, заключенному 28 октября между Группой компаний Freedom и акиматом Мангистауской области в рамках национальной программы "Сильные регионы – драйвер развития страны".

Для Freedom это проект социальной направленности, компания не будет получать прибыль с него.

Вода – вечная боль Мангистау. По словам горожанки с 20-летним стажем Веры Бакай, в последнее время она усилилась.

"У нас всегда были небольшие проблемы с водой, например, из крана бежала ржавая вода, либо напор был такой маленький, что на седьмом этаже бежала тонкой струйкой. Но то, что происходит сейчас, просто ужас: в верхних микрорайонах в вечерние часы воды вообще нет, а в некоторых аулах области воду дают на несколько часов в день", – говорит женщина.

Информацию о проблемах с водоснабжением подтверждает аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

"Морские ворота" Казахстана не имеют технических возможностей иметь пресную воду в достаточном количестве". Нурлан Ногаев

Дело в том, что в регионе нет природных источников воды. Приходится опреснять морскую воду. Этим занимается ряд предприятий, в том числе построенный в начале века завод "Каспий". В этом году его мощность планируют увеличить с 20 тыс. м3/сутки до 40 тыс. м3/сутки. Большой вклад в обеспечение региона водой оказывает и "МАЭК-Казатомпром", обеспечивающий город водой в количестве 52,0 тыс. м3/сутки.



Мало добыть воду – ее надо сохранить и доставить до потребителя. Основным поставщиком пресной воды в регион является магистральный водовод "Астрахань – Мангышлак" общей протяженностью 1285,9 км со среднегодовой пропускной способностью 94 тыс. м3/сутки. Этих мощностей не хватает: на сегодняшний день ее дефицит составляет 51 тыс. м³/сутки. С учетом темпов развития региона потребность в пресной воде вырастет к 2025 году до 250-260 тыс. м³/сутки, а дефицит составит 100-110 тыс. м³/сутки.

Для решения проблемы с водоснабжением в области планируется до 2025 года реализовать девять проектов. Общая мощность опреснения воды составит 286 тыс. м³/сутки, то есть перекроет возможный дефицит. Строительство насосной станции и водовода на деньги, предоставленные Freedom Holding, станет важным шагом в этом направлении.

"Мы рассчитываем, что по итогу реализации данного проекта населенные пункты Акшукур, Саина Шапагатова и часть города Актау будут полностью обеспечены водой", – отметил г-н Ногаев на встрече с главой Freedom Holding Corp. Тимуром Турловым.

Проект стоимостью 2,12 млрд тенге позволит бесперебойно снабжать водой 230 тысяч человек.

Местные жители с надеждой восприняли информацию о проекте.

"О проблеме с водой знаю не понаслышке. Очень приятно, что нас услышали и в следующем году обещают решить вопрос дефицита пресной воды". Наталья Антонова, живущая в Актау с 2000 года

По ее словам, "в большинстве аулов вода привозная, а в новых микрорайонах по часам воду дают, но о ее качестве вообще молчать хочется".



Аким области Нурлан Ногаев также отметил важность данного шага бизнеса к решению проблем области.

"Мы рады, что предприниматели уделяют большое внимание социальной ответственности, вкладывают средства в развитие региона. В этом плане мы выражаем благодарность Тимуру Турлову, который поддержал строительство водопровода общей протяженностью 18 километров. Данный водовод будет проходить между городом Актау и поселком Акшукур, в котором в данное время идет строительство опреснительного завода за счет средств частного инвестора". Нурлан Ногаев

В свою очередь г-н Турлов поддержал акима и сообщил: "В этом году для нашего государства началась новая глава. Мы считаем, что успех строительства Нового Казахстана будет зависеть от каждого из нас".



"Надеюсь, наша благотворительная помощь региону станет своеобразным сигналом для всего предпринимательского сообщества, чтобы мы вместе с государством быстрее смогли решить все проблемы, которые не терпят отлагательства, ведь потребность в качественной питьевой воде – базовая", – заявил руководитель Freedom Holding Corp.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал важность социальной ответственности бизнеса, и не только.

"Если вы увязываете свое будущее именно с Казахстаном, то должны реинвестировать свои средства в нашу страну. В этом состоит ваша социальная и политическая ответственность перед Казахстаном". Касым-Жомарт Токаев

Автор: Александра Гильман