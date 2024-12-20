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Общество

Когда в Актау решат проблему с питьевой водой, рассказал аким Мангистау

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 12:46 Фото: pexels
Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай на брифинге в СЦК 20 декабря 2024 года высказался о дефиците питьевой воды в Актау, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава региона признал, что в портовом городе наблюдается дефицит питьевой воды.

"Сегодня наши заводы выпускают порядка 150 тыс. куб. воды в сутки, а дефицит составляет, особенно летом, более 70 тыс. куб. в сутки. Есть проблема с перебоем воды. Если взять отдельный дом, то нижние этажи получают, а до верхних этажей вода не доходит. То есть мощностей не хватает", – отметил Нурдаулет Килыбай.

Он рассказал, что делается для решения данной проблемы.

"Мы ввели в эксплуатацию дополнительно 10 тыс. куб. опреснительного завода "Каспий". Сейчас идет наполнение: если технологическим языком объяснять, у нас есть центральный узел водоснабжения №4, который обеспечивает верхние микрорайоны водой, там идет наполнение. Пока мы до определенного уровня не выйдем, мы не можем подавать воду и эта проблема будет. Мы наполнение планируем буквально в течение недели – 10 дней и мы должны решить эту проблему. Плюс к этому, до конца года мы должны ввести в эксплуатацию еще дополнительно 5 тыс. куб. опреснительного завода "Каспий". К маю "КазМунайГаз" планирует ввести в эксплуатацию новый завод в районе Кендерли – 50 тыс. куб. в сутки. Когда введется в эксплуатацию, так или иначе проблема с водой в регионе решится", – считает Нурдаулет Килыбай.

На уточняющий вопрос журналистов о том, значит ли, что к лету 2025 года дефицита питьевой воды в городе не будет, аким Мангистау коротко ответил: "Совершенно верно".

Параллельно, по его словам, будет решаться проблема обеспечения водой сел, в том числе за счет установки опреснительных установок для опреснения подземных вод.

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22 ноября 2022 года сообщалось, что с учетом уровня развития региона потребность в воде к 2025 году достигнет 250-260 тыс. куб. м в сутки, а дефицит – 100-110 тыс. куб. м в сутки.

Мадина Мамырханова
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