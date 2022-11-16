Токаев: Быть инженером снова стало престижно

16 ноября Касым-Жомарт Токаев встретился со студентами и молодыми учеными в Алматы. На мероприятии он отметил, что город является одним из передовых центров науки и образования, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что сейчас самые богатые и капитализированные компании мира производят и предоставляют услуги на основе финтеха, искусственного интеллекта, IT и других передовых технологий. Кроме того, многие страны приступили к созданию собственных «кремниевых долин».



– Они приглашают лучших инженеров мира. Причина одна – наука превратилась в гигантскую индустрию. Эта отрасль формируется как сектор, который выводит всю экономику на новый уровень. Мы не должны оставаться в стороне от этой мировой тенденции. Наша страна на протяжении многих лет полагалась в основном на нефть, но сейчас наступили другие времена. Мы вступили в эпоху, когда человеческий капитал важнее природных богатств, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По мнению президента, в Казахстане остро ощущается нехватка высококлассных технических кадров.

– Сегодня многое изменилось. Сильные специалисты-технари буквально нарасхват. Быть инженером снова стало престижно и экономически выгодно. В последние годы наблюдается большой интерес молодых людей к техническим профессиям. В стране из 610 тысяч студентов 112 тысяч сейчас обучаются по техническим специальностям. В Казахстане быстро развиваются новые отрасли экономики. К примеру, только в отечественном IT-секторе в ближайшие годы появится 150 тысяч новых рабочих мест, – подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что наша земля богата различными ресурсами, в недрах Казахстана есть вся таблица Менделеева.

– Отныне все природные богатства Казахстана принадлежат всем его гражданам, а не узкой прослойке олигархов и покровительствовавших им чиновников-плутократов. Мы закрепили это важное положение на уровне Конституции. Однако самое главное богатство нашей страны – это люди. Поэтому главная задача государства заключается в создании всех необходимых условий для их самореализации, – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на развитии качественного и доступного образования. Он отметил, что в последние годы наша страна добилась значительного прогресса в этом направлении.

– Был закрыт ряд вузов и колледжей, в которых обучение не соответствовало требуемому уровню. Эта работа должна продолжиться. Здесь не будет никаких послаблений, потому что нашей стране нужны не конторы по раздаче дипломов, а конкурентоспособные учебные заведения. В нашем обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома, – сказал президент.

Вместе с тем глава государства отметил приоритетность повышения качества образования и внедрения передового международного опыта в отечественных вузах.

– По моему поручению усиливается академическая кооперация с ведущими зарубежными университетами. В разных городах страны на базе казахстанских вузов уже открыты филиалы нескольких крупных российских образовательных учреждений. А в Kozybayev University в Петропавловске 175 студентов начали обучаться по программе Университета Аризоны. В ближайшее время в Казахстане будут созданы филиалы вузов Великобритании, Германии, Канады, Нидерландов, Южной Кореи и США. Интеграция в мировое образовательное пространство усилит конкурентоспособность наших вузов, повысит привлекательность казахстанского высшего образования, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Лидер Казахстана также подчеркнул, что наряду со студентом главной фигурой нашей системы образования должен стать педагог. Он сказал, что повышение престижа этой благородной профессии имеет особое значение.

– Правительству следует проработать механизмы повышения зарплат преподавателей, а также ученых вузов, научно-исследовательских институтов с 1 июля 2023 года. Мы строим общество равных возможностей для всех граждан. Поэтому государством принимаются конкретные шаги для расширения доступа к качественному высшему образованию, – отметил президент.

Глава государства в своей речи обратил внимание на важность выделения образовательных грантов вузам страны с акцентом на инженерно-техническую сферу.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев призвал уделять должное внимание условиям обучения и проживания студентов.

– Сегодня в Алматы остро стоит вопрос обеспечения 37 тысячи студентов общежитиями. Мы не сможем решить эту проблему, если темпы строительства будут такими же низкими, как сейчас. Более того, с каждым годом увеличивается численность населения, количество студентов. Правительству необходимо до 1 апреля следующего года разработать новые подходы к ликвидации нехватки общежитий. В первую очередь необходимо привести в порядок ситуацию в Алматы, – поручил Токаев.

Лидер страны подчеркнул, что наиболее эффективным подходом является внедрение открытой модели науки. Он полагает, что это даст возможность университетам тесно сотрудничать с частным сектором.

– По моему поручению Правительство разрабатывает способы вовлечения бизнеса в это дело путем предоставления налоговых льгот. Очень важно мотивировать бизнес вкладывать средства в исследовательские проекты. Необходимо стимулировать частные компании, занимающиеся недропользованием, вкладывать свои средства в проекты научных исследований. Для этого также необходимо совершенствовать законы и вносить соответствующие изменения, – считает глава государства.

Еще одним способом реализации такой стратегии, по мнению президента, являются эндаумент-фонды.

– Я дал поручение создать при Сатпаевском университете научно-исследовательский хаб новых технологий. Его инфраструктурой могут пользоваться все технические учебные заведения. Правительству необходимо рассмотреть возможность финансирования научно-исследовательских хабов. Эту проблему можно решить, включив хабы в категорию инвестиционных проектов государства, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение встречи глава государства сказал, что хорошее образование является важнейшим институтом социализации человека, прививает правильные ценности и нормы поведения.

– Уверен, наши студенты и молодые ученые являются главными сторонниками реформ и верят в реальность перемен. Мы проводим все преобразования ради будущего нашей страны – сегодняшней и завтрашней молодежи. Только вместе мы сможем задать новые ориентиры государственного и общественного развития, – подчеркнул президент.