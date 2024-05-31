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Токаев вручил молодым ученым жилищные сертификаты

Вручил молодым ученым жилищные сертификаты, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 18:18 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев в завершение встречи с учеными в Алматы торжественно вручил жилищные сертификаты молодым ученым, сообщает Zakon.kz.

Как передает Акорда, президент отметил, что социальная поддержка молодых ученых – задача государства.

Новые квартиры получили:

  1. Абильдина Айназ Кайратовна – ассоциированный профессор Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И. Сатпаева.
  2. Молдамуратов Жангазы Нуржанович – декан общестроительного факультета международной образовательной корпорации.
  3. Темірхан Алия – научный сотрудник Казахстанско-Британского технического университета.
  4. Курманов Ергали Бержигитович – доцент Казахского национального университета имени аль-Фараби.
  5. Жанұзак Рамазан Жақсыбайұлы – заведующий лабораторией Института археологии им. А.Х. Маргулана.
  6. Омарова Жансая Багдатовна – старший преподаватель Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И. Сатпаева.
  7. Бакранов Нурлан Болатович – главный сотрудник Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан.
  8. Құлтаева Шынар Мәлікқызы – ассоциированный профессор Международной образовательной корпорации.
  9. Байжума Самет – преподаватель Казахского национального университета имени аль-Фараби.
  10. Әділхан Бауржан Нүкербекұлы – заведующий лабораторией Национального научного центра сейсмологического контроля и исследований.

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с учеными в Алматы.

Константин Вноровский
Токаев Касым-Жомарт 2024 год Ученые
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