Токаев вручил молодым ученым жилищные сертификаты

Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев в завершение встречи с учеными в Алматы торжественно вручил жилищные сертификаты молодым ученым, сообщает Zakon.kz.

Как передает Акорда, президент отметил, что социальная поддержка молодых ученых – задача государства. Новые квартиры получили: Абильдина Айназ Кайратовна – ассоциированный профессор Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И. Сатпаева. Молдамуратов Жангазы Нуржанович – декан общестроительного факультета международной образовательной корпорации. Темірхан Алия – научный сотрудник Казахстанско-Британского технического университета. Курманов Ергали Бержигитович – доцент Казахского национального университета имени аль-Фараби. Жанұзак Рамазан Жақсыбайұлы – заведующий лабораторией Института археологии им. А.Х. Маргулана. Омарова Жансая Багдатовна – старший преподаватель Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И. Сатпаева. Бакранов Нурлан Болатович – главный сотрудник Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан. Құлтаева Шынар Мәлікқызы – ассоциированный профессор Международной образовательной корпорации. Байжума Самет – преподаватель Казахского национального университета имени аль-Фараби. Әділхан Бауржан Нүкербекұлы – заведующий лабораторией Национального научного центра сейсмологического контроля и исследований. Касым-Жомарт Токаев провел встречу с учеными в Алматы.



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