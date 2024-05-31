Токаев вручил молодым ученым жилищные сертификаты
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев в завершение встречи с учеными в Алматы торжественно вручил жилищные сертификаты молодым ученым, сообщает Zakon.kz.
Как передает Акорда, президент отметил, что социальная поддержка молодых ученых – задача государства.
Новые квартиры получили:
- Абильдина Айназ Кайратовна – ассоциированный профессор Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И. Сатпаева.
- Молдамуратов Жангазы Нуржанович – декан общестроительного факультета международной образовательной корпорации.
- Темірхан Алия – научный сотрудник Казахстанско-Британского технического университета.
- Курманов Ергали Бержигитович – доцент Казахского национального университета имени аль-Фараби.
- Жанұзак Рамазан Жақсыбайұлы – заведующий лабораторией Института археологии им. А.Х. Маргулана.
- Омарова Жансая Багдатовна – старший преподаватель Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И. Сатпаева.
- Бакранов Нурлан Болатович – главный сотрудник Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан.
- Құлтаева Шынар Мәлікқызы – ассоциированный профессор Международной образовательной корпорации.
- Байжума Самет – преподаватель Казахского национального университета имени аль-Фараби.
- Әділхан Бауржан Нүкербекұлы – заведующий лабораторией Национального научного центра сейсмологического контроля и исследований.
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с учеными в Алматы.
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