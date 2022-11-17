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Астролог рассказал о правилах денежной стрижки в декабре

Астролог рассказал о правилах денежной стрижки в декабре Фото: pixabay
Эксперт в области китайской метафизики, астролог Елена Егорова поделилась советами, когда делать денежную стрижку в декабре. По ее словам, для получения финансовой прибыли подходит всего два дня, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации издания "Пятого канала", самыми важными условиями для денежной стрижки являются эмоциональный настрой и обращение к специалистам. Астролог уточняет, стричься самому нежелательно.

Кроме того, Егорова назвала два дня, которые больше всего подходят для того, что был финансовый успех. Это 4 и 23 декабря.

Неблагоприятными днями для стрижки будут 9, 11, 18 декабря.

Также, по ее словам, есть и будут удачные дни: 5, 6, 7, 13, 15, 24 и 28 декабря. 

Астролог обращает внимание на то, что к этим датам стоит прислушаться. Ведь волосы несут в себе важную информацию о человеке.

"В них заключены чувства, эмоции и память", - заключила она. 

Ранее астролог назвала три знака зодиака, кого захлестнет любовное настроение в декабре. 

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