Астролог рассказал о правилах денежной стрижки в декабре
Как отмечено в публикации издания "Пятого канала", самыми важными условиями для денежной стрижки являются эмоциональный настрой и обращение к специалистам. Астролог уточняет, стричься самому нежелательно.
Кроме того, Егорова назвала два дня, которые больше всего подходят для того, что был финансовый успех. Это 4 и 23 декабря.
Неблагоприятными днями для стрижки будут 9, 11, 18 декабря.
Также, по ее словам, есть и будут удачные дни: 5, 6, 7, 13, 15, 24 и 28 декабря.
Астролог обращает внимание на то, что к этим датам стоит прислушаться. Ведь волосы несут в себе важную информацию о человеке.
"В них заключены чувства, эмоции и память", - заключила она.
Ранее астролог назвала три знака зодиака, кого захлестнет любовное настроение в декабре.