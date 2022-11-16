Астролог назвала три знака зодиака, кого захлестнет любовное настроение в декабре

Эксперты составили любовный гороскоп на декабрь. По их данным, последний месяц в году не оставит никого равнодушным, сообщает Zakon.kz

Астролог Тиана Атлас в интервью 5-tv.ru рассказала, кого именно ждут изменения на любовном фронте.

К примеру, Близнецов закружит вихрь страстей. Отмечено, что выбора среди поклонников у этого воздушного знака будет предостаточно.

Весам также прогнозируют активный месяц. Как говорит астролог, декабрь обещает этому знаку много путешествий, поэтому большая вероятность познакомиться с будущим партнером именно в пути.

Кроме того, эксперт выделила Стрельцов. Им особенно повезет в начале месяца. Получайте удовольствие и сохраняйте любовное настроение.

Ранее астрологи назвали Топ-4 сильных духом женщин по знаку зодиака.