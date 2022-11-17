Первую казахстанскую печь подогрева нефти запустили в ЗКО

Запуск нового оборудования состоялся в селе Лбищенское Акжаикского района. В мероприятии принял участие аким области Гали Искалиев, который отметил уникальность проекта, позволяющего облегчить транспортировку нефти за счет снижения вязкости продукта и ускорить процесс ее движения.

Гали Искалиев отметил, что в рамках реализации Концепции индустриально-инновационного развития Республики Казахстан крупнейшее предприятие в отрасли машиностроения – Западно-Казахстанская машиностроительная компания – разрабатывает и производит высокотехнологичное оборудование для добычи и подготовки нефти и газа, вносит огромный вклад в индустриализацию страны.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО



"По итогам 10 месяцев 2022 года компанией произведено продукции на сумму 4,6 млрд тенге. Увеличена средняя заработная плата у работников со 162 до 206 тысяч тенге. Возрос экспортный потенциал компании, продукция которой поставляется в такие страны, как Армения, Азербайджан, Саудовская Аравия, Эмираты, Катар, РФ, Беларусь. Производство инновационного оборудования говорит о наличии высококвалифицированных технических кадров. Компания "ЗКМК" сохранила славу бывшего оружейного завода "Металлист" и освоила новые виды гражданской продукции. Благодарю АО "КазТрансОйл" за поддержку отечественного производителя и проявленное доверие к нашей компании. Заказ инновационного продукта всегда имеет определенные риски, но мы видим результат сотрудничества и надеемся на дальнейшие заказы для казахстанского производителя", – сказал аким ЗКО.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО



На сегодня ЗКМК является одним из ведущих предприятий в Казахстане по разработке и производству высокотехнологичного оборудования для добычи, подготовки и транспортировки нефти и газа; энергетического оборудования и сервисного обслуживания газотурбинных установок, где работает порядка 1000 высококвалифицированных специалистов.



"Необходимо отметить, что основным преимуществом новой продукции является автоматизация запуска всего технологического процесса подогрева продукта, которая позволяет повысить уровень безопасности. КПД печи повысился до 85%, уменьшился расход топливного газа, отсутствуют выбросы углекислого газа. Печь подогрева нефти – это уникальный проект, являющийся важным звеном в системе транспортировки нефти. Такие энергосберегающие проекты и внедряемые технологии на деле доказывают свою эффективность", – подчеркнул генеральный директор ЗКМК Азамат Битурин.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО



Как отметил на открытии заместитель генерального директора АО "КазТрансОйл" Сабит Арынов, в течение трех лет на участке Узень – Атырау – Самара магистрального нефтепровода планируется установка 14 печей на территории Казахстана.

Доля казахстанского содержания каждой печи более 80%, что позволит уральскому заводу конкурировать с зарубежными аналогами.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО





