В ЗКО работников АПК поздравили с профессиональным праздником

Работников и ветеранов сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в торжественной обстановке поздравил аким области Гали Искалиев.

Аким Гали Искалиев уточнил, что в Послании главы государства обозначен ряд задач по поддержке и развитию агропромышленного комплекса страны, в том числе по разработке эффективных способов субсидирования сельхозтоваропроизводителей.

"В аграрном секторе области работает свыше 50 тысяч человек. В текущем году на его поддержку и развитие было направлено 22,1 млрд тенге. Аграрии собрали рекордный урожай. Собрано 319 тысяч тонн зерновых культур, что на 81% больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность зерновых культур составила 16 центнеров с гектара. Это самая высокая производительность за последние 10 лет. Есть аграрии, которые в этом году собрали по 45-50 центнеров озимой пшеницы с гектара. Это очень хороший показатель для нашего региона. Что касается мясного производства, то ЗКО по показателям находится на первом месте в республике. Общее поголовье крупного рогатого скота составляет 808,3 тысяч голов, в том числе 790 тысяч голов мясо-молочной породы", – отметил аким области.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО



Он добавил, до 75% средств, выделяемых на поддержку животноводства, направляется на развитие мясного скотоводства. Цифровизация агропромышленного комплекса позволяет эффективнее реализовать поставленные задачи

Также отмечена работа по строительству овощехранилищ с современным оборудованием в регионе, общей вместимостью 59 тысяч тонн. В этом году построено два овощехранилища вместимостью 7 тысяч тонн – КХ "Новый мир" на 3,2 тысяч тонн и АПК "Рубежинский" на 3,8 тысяч тонн. До 2025 года будут построены еще 8 овощехранилищ общей вместимостью 22 тысячи тонны. Таким образом, будет полностью охвачена потребность региона в картофельно-овощных складах.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО



В честь праздника лучшим специалистам сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, работникам перерабатывающих производств области, ветеранам сельскохозяйственной и промышленной отраслей были вручены благодарственные письма, почетные грамоты от Министерства сельского хозяйства РК, медали "Ауыл шаруашылығы саласының үздігі" и "Еңбек ардагері".