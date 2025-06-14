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Общество

Аким ЗКО поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

медики, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 18:07 Фото: акимат ЗКО
Сегодня, 14 июня 2025 года, в Уральске состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к профессиональному празднику медицинских работников, сообщает Zakon.kz.

Участие в торжестве принял аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, который поздравил медиков с профессиональным праздником.

Фото: акимат ЗКО

В ходе церемонии глава региона отметил значимость работы в сфере здравоохранения и подчеркнул особую роль медицинских работников в обществе.

"Накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил медицинских работников с праздником, отметив их важную роль. Президент подчеркнул: "Быть врачом – дело сердца. Мы ценим ваш подвиг", – и этим он придал профессии заслуженный статус. И в нашей области проводится большая работа по поддержке системы здравоохранения", – отметил Нариман Турегалиев.

В своем выступлении он подчеркнул, что в рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" в области запланировано строительство 50 медицинских объектов, из которых 38 уже введены в эксплуатацию. Строительство оставшихся 12 объектов завершится в июне-июле.

медики, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 18:07

Фото: акимат ЗКО

Кроме того, в 2023-2025 годах идет активное развитие инфраструктуры здравоохранения:

  • проведен капитальный ремонт на 37 объектах;
  • ремонт еще пяти объектов близится к завершению;
  • приобретено и введено в эксплуатацию восемь модульных медпунктов;
  • в 2023-2024 годах поставлено 131 санитарное авто;
  • закуплено 405 единиц медоборудования на сумму 3 млрд тенге из местного бюджета.

В ходе мероприятия лучшим представителям сферы вручили медали "Еңбек ардагері", нагрудные знаки "Денсаулық сақтау ісінің үздігі" и "енсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін" от Министерства здравоохранения РК, почетные грамоты и благодарственные письма акима области.

Фото: акимат ЗКО

Торжество завершилось праздничным концертом.

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Андрей Дюсупов
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