Почти 450 проектов получили господдержку в Петропавловске

Поддержка по государственным программам на севере Казахстана оказана в виде субсидирования процентных ставок, гарантирования, предоставления грантов.

На сегодняшний день в Казахстане реализуется ряд программ по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса, одной из которых является Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года №728 (ранее – "Дорожная карта бизнеса- 2025").



"В рамках нацпроекта оказывается поддержка в виде выдачи государственных грантов, субсидирования процентных ставок вознаграждения, гарантирования кредитов, развития производственной, индустриальной инфраструктуры, а также обучения. С начала 2022 года в рамках национального проекта получили поддержку 444 проекта предпринимателей на общую сумму 11,5 млрд тенге". Глава КГУ "Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии города Петропавловска" Галымжан Абаев

В рамках национального проекта субсидирование на сумму 8,6 млрд тенге получили 229 проектов, гарантирование на сумму 2,8 млрд тенге – 206 проектов.

Также было предоставлено семь государственных грантов на общую сумму 23,5 млн тенге (ИП "Хрупин С. О." – "Центр военно-тактических игр"; ИП "Берликова Жанар Муратовна" – "Открытие пекарни народов Казахстана, где будут выпечки различных народностей"; ИП "Алпысбаев" – "Мебель из фанеры"; ТОО "Северный продукт" – "Современный цех по производству полуфабрикатов"; ИП "Усеинов Е. К." – "Услуги передвижной (мобильной) линии по производству экструдированных комбикормов"; ИП "Жанибекова" – "Национальная кухня (халяль)"; ИП "YUPPO" – "Производство функциональной спортивной одежды").

Кроме того, ведется работа по поддержке двух проектов по развитию производственной (индустриальной) инфраструктуры на сумму 84,3 млн тенге, строительству наружных сетей теплоснабжения к банно-прачечному комбинату, расположенному по адресу: мкр. Береке, ул. Уральская, 34 на сумму 13 млн тенге, строительству резервуара для сжиженного газа по ул. Гашека, 40/А на сумму 64,3 млн тенге.

"В 2023 году планируется реализовать три проекта на общую сумму 841,5 млн тенге. Это строительство инженерной инфраструктуры к производственной территории ТОО "Петропавловский бройлер" на сумму 280,7 млн тенге, подключение к электрическим сетям производственной территории ТОО "Зеленый север" на сумму 338,8 млн тенге, строительство наружных сетей теплоснабжения для тепличного комплекса на сумму 222 млн тенге. Галымжан Абаев

В 2019 году в Казахстане запущен механизм кредитования приоритетных проектов "Экономика простых вещей". Низкая процентная ставка по кредитам (6% годовых) является большой поддержкой для предпринимателей.

"В 2022 году по городу одобрен и профинансирован проект ТОО "Медея Север" на 78 млн тенге. Проект по расширению медицинской деятельности, на инвестиционные цели. Всего с начала действия программы по городу одобрено 26 проектов на общую сумму 31 870,2 млн тенге, из них в 2021 году – четыре проекта на общую сумму 14 120,3 млн тенге", – рассказал Галымжан Абаев.

Поддержка государством субъектов малого и среднего предпринимательства позволила увеличить объем выпуска продукции. Так, за период январь-июнь 2022 года он составил 298,4 млрд тенге, что в 1,8 раза больше аналогичного периода прошлого года. Стоит отметить, что в течение последних трех лет в областном центре СКО наблюдается динамика роста объема выпуска продукции субъектами малого и среднего предпринимательства.

Всего по состоянию на первое ноября 2022 года в городе Петропавловске зарегистрировано 19 990 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых действующие составляют 17 416 (87%) от количества зарегистрированных предприятий. Из действующих субъектов бизнеса 12 878 (74%) – индивидуальные предприниматели, 4538 (26%) – субъекты малого и среднего предпринимательства (юридические лица, крестьянские хозяйства).

Количество зарегистрированных МСП за январь-июнь текущего года выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество действующих МСП – на 8%.