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Финансы

Фонд "Даму" пересматривает программы господдержки бизнеса

Программы господдержки бизнеса, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 12:00 Фото: Даму
Фонд переходит от системы субсидирования процентных ставок к механизму льготного кредитования под 12,6% годовых.

Фонд "Даму" в рамках исполнения поручения главы государства по поддержке реального сектора экономики и реализации мер правительства по ускорению темпов экономического роста, а также в соответствии с комплексной программой холдинга "Байтерек" переходит от системы субсидирования процентных ставок к механизму льготного кредитования.

По новому продукту фонда ставка вознаграждения для конечных заемщиков составит 12,6% годовых.

Программа нацелена на стимулирование предпринимательской деятельности через предоставление льготных кредитов в приоритетных секторах экономики:

  • промышленность;
  • транспорт и логистика;
  • туризм;
  • образование;
  • медицина.

Финансирование программы будет осуществляться на условиях софинансирования с банками второго уровня по схеме 40/60, где сумма кредита состоит из 40% средств фонда и 60% банка-партнера.

Кредиты будут предоставляться субъектам МСБ на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование действующих займов. Максимальный лимит на одного заемщика/группу связанных заемщиков – 7 млрд тенге, в том числе на пополнение оборотных средств – не более 3,5 млрд тенге.

Срок финансирования для проектов, предусматривающих инвестиционные цели, составит до 7 лет, на пополнение оборотных средств – не более 3 лет, на рефинансирование кредитов, выданных не позднее 1 января 2025 года, – не более остатка срока финансируемой задолженности.

Запуск программы ожидается после завершения процедур, связанных с поступлением средств в фонд. О начале приема заявок будет сообщено дополнительно.

Стоит отметить, что участники, получившие финансирование по льготной программе, могут дополнительно претендовать на государственные гарантии. В рамках созданного Гарантийного фонда предприниматели смогут получить до 85% гарантии от суммы кредита до 7 млрд тенге, но не более 3,5 млрд тенге, с ежегодной оплатой комиссии за гарантию в размере 1,5%.

При этом программа субсидирования процентных ставок сохраняется для микро и малого бизнеса на кредиты размером до 200 млн тенге. Такой подход окажет помощь небольшим предприятиям, работающим в приоритетных отраслях экономики. Окончательные условия новой программы субсидирования будут установлены после утверждения правительством соответствующих правил.

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Айсулу Омарова
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