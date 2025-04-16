Фонд "Даму" пересматривает программы господдержки бизнеса
Фонд "Даму" в рамках исполнения поручения главы государства по поддержке реального сектора экономики и реализации мер правительства по ускорению темпов экономического роста, а также в соответствии с комплексной программой холдинга "Байтерек" переходит от системы субсидирования процентных ставок к механизму льготного кредитования.
По новому продукту фонда ставка вознаграждения для конечных заемщиков составит 12,6% годовых.
Программа нацелена на стимулирование предпринимательской деятельности через предоставление льготных кредитов в приоритетных секторах экономики:
- промышленность;
- транспорт и логистика;
- туризм;
- образование;
- медицина.
Финансирование программы будет осуществляться на условиях софинансирования с банками второго уровня по схеме 40/60, где сумма кредита состоит из 40% средств фонда и 60% банка-партнера.
Кредиты будут предоставляться субъектам МСБ на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование действующих займов. Максимальный лимит на одного заемщика/группу связанных заемщиков – 7 млрд тенге, в том числе на пополнение оборотных средств – не более 3,5 млрд тенге.
Срок финансирования для проектов, предусматривающих инвестиционные цели, составит до 7 лет, на пополнение оборотных средств – не более 3 лет, на рефинансирование кредитов, выданных не позднее 1 января 2025 года, – не более остатка срока финансируемой задолженности.
Запуск программы ожидается после завершения процедур, связанных с поступлением средств в фонд. О начале приема заявок будет сообщено дополнительно.
Стоит отметить, что участники, получившие финансирование по льготной программе, могут дополнительно претендовать на государственные гарантии. В рамках созданного Гарантийного фонда предприниматели смогут получить до 85% гарантии от суммы кредита до 7 млрд тенге, но не более 3,5 млрд тенге, с ежегодной оплатой комиссии за гарантию в размере 1,5%.
При этом программа субсидирования процентных ставок сохраняется для микро и малого бизнеса на кредиты размером до 200 млн тенге. Такой подход окажет помощь небольшим предприятиям, работающим в приоритетных отраслях экономики. Окончательные условия новой программы субсидирования будут установлены после утверждения правительством соответствующих правил.