АРРФР продолжает работу по расширению финдоступности и инклюзии

В рамках повышения уровня финдоступности и инклюзии Агентством по регулированию и развитию финансового рынка уделяется большое внимание вопросам создания безбарьерной и удобной среды для потребления финансовых услуг и продуктов лицами с инвалидностью (далее – ЛСИ).

А также представителями иных маломобильных групп населения (далее – МГН).



В этой связи основная работа Агентства сконцентрирована на реализации 3 ключевых направлений:

Формировании методологической базы для финансовых организаций по физической и информационной доступности для ЛСИ и иных МГН. Выработке мер по защите прав данной категории граждан, в том числе от мошеннических действий при использовании финансовых продуктов и услуг. Информировании ЛСИ и иных МГН о принимаемых Агентством мерах по финансовой доступности и инклюзии.



В 2020 году для разработки методологической базы при Агентстве создан специализированный орган по развитию финансовой инклюзии в Казахстане – Рабочая группа по вопросам повышения уровня доступности и качества финансовых услуг для лиц с инвалидностью.

В состав группы вошли депутаты Мажилиса Парламента, эксперты по правам человека, члены общественных объединений, представляющих ЛСИ, ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана" (далее – АФК) и финансовые организации.

Рабочей группой совместно с Министерством труда и социальной защиты населения РК второй год подряд проводится анкетирование представителей ЛСИ для определения наиболее востребованных финансовых услуг.

По результатам анкетирования прошлого года определены факторы, препятствующие получению ЛСИ финансовых услуг.

С целью формирования методологической базы для финансовых организаций и на основании анализа опроса, а также изучения международной практики в сфере финансовой инклюзии Агентством разработаны два вида Методических рекомендаций:

по предоставлению финансовых услуг и обслуживанию лиц с ограниченными возможностями для организаций финансового рынка – физическая доступность отделений банков и МФО;

по обеспечению доступности информации ЛСИ – адаптация сайтов и мобильных приложений финансовых организаций.



Для усиления действия Методических рекомендаций и их практического применения финансовыми организациями Агентством разработан проект "Правил по предоставлению финансовых услуг и обслуживанию лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения на территории Республики Казахстан".

В среднесрочной перспективе на основе данных правил планируется разработка Социального стандарта для всех объектов, как государственных, так и частных.

Для обеспечения эффективного взаимодействия между финрегулятором, Комиссией по правам людей с ограниченными возможностями имени Кайрата Иманалиева, АФК и финансовыми организациями подписан Меморандум о сотрудничестве.





"Документ направлен на обеспечение равного доступа лиц с инвалидностью к объектам, услугам и продуктам финансовых организаций, а также выработку мер по защите прав маломобильной категории лиц, в том числе от мошеннических действий при использовании финансовых продуктов и услуг".

В целях защиты прав ЛСИ и иных МГН от мошеннических действий при использовании финансовых продуктов и услуг Агентством разработаны Методические рекомендации по внедрению так называемого сервиса "второй руки", который обеспечит дополнительную защиту лиц с инвалидностью и пожилых людей от действий мошенников.

Предпосылками к разработке сервиса "второй руки" (внедрения помощника для клиентов-МГН) явились рост различных видов мошенничества и применение элементов социальной инженерии при получении гражданами дистанционных финансовых услуг. Особенно требуют защищенности граждане из социально уязвимых слоев населения – лица с инвалидностью, пожилые люди и другие представители маломобильных групп населения.

Справочно: По данным ОО "Комиссия по правам людей с ограниченными возможностями имени Кайрата Иманалиева", каждый второй представитель ЛСИ подвергается мошенническим атакам с использованием интернета и мобильной связи. То есть почти половина граждан с инвалидностью сталкивались с онлайн-мошенничеством, которое в последнее время приобрело масштабы на фоне развития дистанционных финансовых услуг.

Предполагается, что помощник будет получать уведомления о планируемых операциях с использованием цифровых каналов и сможет подтверждать или отклонять их. Если он заметит какую-то необычную активность, то сможет уточнить у сопровождаемого, что происходит, и при выявлении мошенничества отговорить от совершения операции. В число операций, о которых будет знать «вторая рука», войдут не только переводы третьим лицам и компаниям, но также оформление кредитов и карт, закрытие вкладов или счетов, обмен валюты и инвестиционные услуги.

Банкам и МФО не рекомендуется раскрывать помощникам информацию об объеме средств на счетах сопровождаемых и поступлении денег. Инициировать подключение сервиса может только сам клиент, а при получении запроса на отключение такой услуги банкам и МФО рекомендуется проверять просьбу на предмет потенциального мошенничества.

Не позднее июля 2023 года по истечении полугода после апробации Методических рекомендаций в кредитных организациях Агентством будут разработаны необходимые изменения в нормативные правовые акты.

В целях информирования ЛСИ и иных МГН о принимаемых Агентством мерах по финансовой доступности и инклюзии на медиапортале по финансовой грамотности действует "Карта доступности отделений банков для лиц с ограниченными возможностями", содержащая актуальные сведения об инфраструктуре отделений финансовых организаций, адаптированной под ЛСИ.

На карте представлены 204 отделения банков, адаптированные для лиц с инвалидностью, в трех городах республиканского значения: Астана, Алматы и Шымкент. Данные отделения имеют оборудованные пандусы, соответствующие международным стандартам, кнопки вызова менеджеров, специально обученных для работы с клиентами с особыми потребностями.

Три банка (Bereke Bank, Kaspi.kz, Банк ЦентрКредит) сформировали полностью инклюзивные отделения в Алматы. На протяжении последующих двух лет при принятии Социального стандарта и соответствующего технического оснащения финансовых организаций все отделения финансовых организаций станут полностью инклюзивными.