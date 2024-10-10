Развитие финансовой инклюзии – один из ключевых приоритетов финрегулятора

Одним из важных направлений деятельности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка является повышение финансовой инклюзии для лиц с инвалидностью.

Подробнее о том, какая работа проводится в данном направлении рассказал директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.



В рамках реализации данного приоритета совместно с Комиссией по правам людей с ограниченными возможностями имени Кайрата Иманалиева при Агентстве создана специальная Рабочая группа по вопросам повышения уровня доступности и качества финансовых услуг для лиц с инвалидностью (ЛСИ). В состав Рабочей группы входят депутат Сената Парламента, эксперты по правам человека, члены общественных объединений, представители ЛСИ, ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана" и финансовые организации.

С учетом мирового опыта в рамках Рабочей группы разработаны Методические рекомендации по обеспечению физической и информационной доступностью для лиц с инвалидностью, которые в течение 3-х лет были апробированы банками второго уровня. На основе данных рекомендаций разработан и принят Национальный стандарт "Требования к доступности отделений финансовых организаций по предоставлению услуг лицам с инвалидностью и другим маломобильным группам населения".

Национальный стандарт предусматривает общие требования к доступности отделений финансовых организаций для оказания услуг ЛСИ, в том числе требования к помещениям, оборудованию и правилам взаимодействия сотрудников финансовых организаций с клиентами всех категорий.

Также банками разработаны индивидуальные планы по модернизации технической инфраструктуры отделений, адаптации сайтов и мобильных приложений, подготовке квалифицированного персонала по работе с данной категорией лиц. На сегодняшний день общее количество отделений банков в стране составляет более 1600, из них полностью/частично адаптированы требованиям Национального стандарта свыше 1 тыс. отделений банков. На интернет-портале Fingramota.kz размещена интерактивная Карта доступности, которая позволяет определить местонахождение таких отделений. Аналогичная карта размещена и на портале Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Совместно с международными организациями и центральными банками зарубежных стран, имеющими прогрессивный опыт в вопросе повышения финансовой доступности и финансовой инклюзии, проведено обучение персонала финансовых организаций.

Фото: АРРФР

В целях обеспечения продуктовой доступности со стороны государства для граждан ЛСИ оказывается поддержка и реализуются льготные программы кредитования. Для развития предпринимательства среди ЛСИ также приняты меры государственной поддержки. Так, было введено понятие "субъект социального предпринимательства", включающее ИП ЛСИ, и льготное субсидирование их кредитов без отраслевых ограничений, с государственной гарантией до 85% и конечной ставкой 7% годовых.

В настоящее время для граждан категории ЛСИ доступно более 57 страховых продуктов, включая страхование жизни и/или здоровья в целях выезда за рубеж без повышенных тарифов:

– страхование от несчастных случаев спортсменов-взрослых и страхование от несчастных случаев спортсменов-детей с льготным индивидуальным пониженным тарифом;

– страхование жизни и/или здоровья ЛСИ в целях выезда за рубеж без повышенных тарифов;

– продукт "Медицинское страхование лиц, выезжающих за рубеж" для спортсменов-ЛСИ с льготной страховой премией в размере 50% от стандартной,

– обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств для ЛСИ 1 и 2 групп по льготной страховой премии в размере 50% от стандартной.

В целях повышения уровня финансовой доступности для граждан с инвалидностью Агентством на постоянной основе ведется работа по определению уровня доступности финансовых услуг и каналов их получения, а также наличия барьеров. В этой связи, был проведен ряд анкетирования, в том числе совместно с Министерством труда и социальной защиты населения (МТСЗН) по выявлению потребностей ЛСИ. В ближайшее время Агентство планирует возобновить анкетирование ЛСИ посредством информационного портала www.fingramota.kz для выявления потребностей в финансовых услугах.

Агентство также разрабатывает дополнительные инструменты для повышения финансовой доступности. Так, клиенты категории ЛСИ могут подписывать финансовые документы с помощью штампов-факсимиле либо посредством электронной цифровой подписи.

В целях идентификации клиентов ЛСИ и получения актуальных сведений по платежеспособности при предоставлении финансовых услуг в банках Агентством в 2023 году совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и МТСЗН проведены мероприятия по подключению банков к интеграционной платформе "Smart Bridge". Это позволит банкам усовершенствовать процедуры идентификации клиентов ЛСИ и упростить процесс предоставления финансовых услуг.

В настоящее время банками проводятся мероприятия по подключению к платформе "Smart Bridge" в соответствии с внутренними процедурами и системами безопасности. На сегодняшний день порядка 70% банков провели интеграцию данной системы и могут идентифицировать клиентов категории ЛСИ.

Методика и подходы работы по финансовой инклюзии будут постоянно усовершенствоваться с изучением мирового опыта.