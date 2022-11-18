Свыше 1,4 млн га неиспользуемых земель выявили в ЗКО за три года

По информации областного управления земельных отношений за последние три года выявлено свыше 1,4 млн га неиспользуемых земель, из них более 284 тыс га возвращены в госсобственность. На 868 тыс га земель начаты работы по их освоению.

По словам руководителя областного управления земельных отношений Мурата Умралеева, в настоящее время для проведения ревизионных работ принимаются соответствующие меры по 262 тыс га земель.

"Субъектам земельных участков площадью 62 тыс га выданы предписания об устранении нарушений требований земельного законодательства, пользователям земель площадью 57,3 тыс га направлены уведомления о проведении ревизионных работ. В целях введения в оборот сельхозземель местными исполнительными органами проводятся конкурсы. За период 2022 года районами области проведен 41 конкурс с целью передачи сельскохозяйственных земель для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства. В результате было передано 298 земельных участков общей площадью 186 тыс. га. До конца года планируется провести 6 конкурсов по предоставлению 37 земельных участков площадью 18 тыс га". Мурат Умралеев

В рамках реализации государственной программы "Цифровой Казахстан", в целях создания Единой национальной базы данных о земельном фонде и объектах недвижимости в ЗКО создан и функционирует геоинформационный портал.

На сегодняшний день в геопортале накоплено более 500 тематических слоев, в том числе: границы районов и сельских округов, предоставленных земельных участков, генеральные планы, участки недр для добычи твердых полезных ископаемых, инженерные сети Уральска, а также водные объекты, гидротехнические сооружения и магистральные трубопроводы, автомобильные и железные дороги, объекты здравоохранения, образования, туризма и культуры. Внедрен космомониторинг использования сельскохозяйственных земель и предоставленных участков.



В целях снижения контакта между заявителями и сотрудниками государственных органов и недопущения коррупционных рисков по Уральску, райцентрам Бурлинского района и района Бәйтерек внедрена автоматизированная процедура согласования акта выбора земельного участка со всеми заинтересованными организациями, которая осуществляется на геопортале в электронном виде. На конец октября 2022 года в электронной форме проведено 1390 актов выбора земельных участков. До конца года автоматизация процедуры согласования акта выбора земельного участка будет внедрена в остальных районах области.