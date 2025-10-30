В Коксуском районе области Жетысу вернули государству почти 47 тыс. га неиспользуемых земель

В Коксуском районе области Жетысу за последние три года в собственность государства возвращено 46,9 тыс. га неиспользуемых земель. Из них на сегодняшний день привлечено в оборот 30,2 тыс. га, или 64,4%.

Из них 16,4 тыс. га были переданы по конкурсу, 13,8 тыс. га – в качестве общественных пастбищ для всех сельских округов района. Об этом стало известно в ходе встречи акима области Бейбита Исабаева с населением района, сообщает пресс-служба акима области Жетысу.

Фото: акимат области Жетысу

Между тем в этом году было организовано три конкурса на 41 участок и передано 6,4 тыс. га земли. Остальные 16,7 тыс. га возвращенных земель путем конкурса будут переданы гражданам, желающим заниматься фермерским хозяйством, до конца І полугодия 2026 года. В этой связи поручено усилить работу в этом направлении, тем более что Коксуский район – регион аграрной направленности.

"В сфере сельского хозяйства района за 9 месяцев текущего года произведено продукции на сумму 24,3 млрд тенге. Общая посевная площадь в районе составила 30,7 тыс. га. На сегодняшний день полностью убрано 8,8 тыс. га пшеницы и ячменя, обмолочено 17,7 тыс. тонн зерна. Из 1,8 тыс. га кукурузы убрано 1,4 тыс. га, собрано 12,5 тыс. тонн продукции. Также убрано 8 тыс. га сои из засеянных 11,5 тыс. га, получено 18,3 тыс. тонн сырья. Со стороны государства отрасли оказывается помощь, предоставляются субсидии, льготные кредиты. Благодаря чему аграриями района приобретено 47 единиц сельскохозяйственной техники. В рамках программы "Кең дала-2" по 30 заявкам выданы льготные кредиты на сумму свыше 605 млн тенге", – отметил Б. Исабаев.

Фото: акимат области Жетысу

Продолжая выступление, глава региона остановился и на вопросе модернизации водохозяйственных объектов для эффективного использования орошаемых земель. На эти цели за счет средств Исламского банка развития в два этапа реализуется Проект реконструкции оросительных сетей Коксуского района. Проект будет полностью завершен в 2027 году, в результате чего будет улучшено водоснабжение на площади около 16 тыс. га.

Без внимания не осталась и сфера ветеринарии. Так, в целях повышения качества ветеринарных услуг за последние два года в 8 селах районах установлены блочно-модульные ветеринарные пункты. Это села Каблиса, Алгабас, Енбекши, Муканшы, Мусабек, Жарлыозек, Айнабулак, Балпык би. Также приобретено 4 единицы автотранспорта.

Фото: акимат области Жетысу

В целом в ходе отчетной встречи основное внимание было уделено принимаемым мерам по повышению качества жизни населения района и основным направлениям социально-экономического развития.

Как отметил Бейбит Исабаев, одним из важнейших факторов обеспечения устойчивости экономики является развитие малого и среднего бизнеса. В частности, в Коксуском районе насчитывается более 4,5 тыс. действующих субъектов бизнеса, где занято 6,5 тыс. человек. В рамках финансовой поддержки отрасли по состоянию на 1 октября текущего года профинансировано 10 проектов на сумму 1,9 млрд тенге.

Остановился аким области и на актуальных вопросах, озвученных жителями в ходе прошлогодней встречи с населением. Так, положительно решен вопрос обеспечения уличного освещения, поднятый жительницей с. Балпык би Салтанат Абдрахмановой. На данном этапе опоры освещения установлены.

В ходе встречи жители задали и другие интересующие их вопросы.

Фото: акимат области Жетысу

Жителя с. З.Тамшыбай, где проживает свыше 2 тыс. человек, волновал вопрос питьевой воды. Так как водопроводные сети, построенные в 70-х годах, устарели, это вызывает частые прорывы и, соответственно перебои в водоснабжении. Как было отмечено, разработана проектно-сметная документация по реконструкции и строительству системы водоснабжения села. Реализация проекта запланирована на следующий год. Отметив, что в с. Мамбет подведены инженерные сети к 100 земельным участкам для строительства индивидуальных жилых домов, житель данного села поинтересовался, будет ли в дальнейшем благоустроен этот микрорайон. Отвечая на вопрос, глава региона сообщил, что планы по благоустройству данного микрорайона имеются, включающие строительство дорог, уличное освещение и прочее. Директор молочного завода ТОО "Koksu S&M Company" обратился за поддержкой в прокладке канализационных сетей к предприятию в рамках программы "Дорожная карта бизнеса". К слову, на предприятии работают 60 человек, а в год объем производимой продукции достигает 1,5 млрд тенге. Как было отмечено, до этого к предприятию благодаря господдержке был подведен газ, что касается канализационных сетей, то вопрос поручено изучить. По итогам встречи на все вопросы были даны развернутые ответы и комментарии ответственных лиц.



Стоит отметить, в этот же день был проведен прием граждан по личным вопросам, в ходе которого жители в основном задавали вопросы, касающиеся благоустройства. Так, житель с. Кызылтоган поднял вопрос установки освещения на ул. Лабилданова, а жительницы с. Балпык би обратились с просьбой построить детскую игровую площадку для домов №32, 33 по ул. С. Сейфуллина, а также отремонтировать кровлю пятиэтажного дома 80-х годов постройки в микрорайоне Т. Нусипова. Все данные вопросы взяты на рассмотрение.

В рамках рабочей поездки в Коксуский район глава региона Б. Исабаев ознакомился с планами благоустройства центрального парка им. М. Сенгирбаева и посетил сданный на днях в эксплуатацию 20-квартирный дом для специалистов, прибывающих на работу в район, в основном врачей и педагогов. Оба объекта расположены в селе Балпык би.