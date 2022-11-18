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Пятилетнего малыша связывали и морили голодом в Кокшетау

Пятилетнего малыша связывали и морили голодом в Кокшетау Фото: pixabay
В Кокшетау пятилетнего ребенка из многодетной семьи госпитализировали из-за сильного истощения. Как рассказали Zakon.kz в региональной полиции, проводится проверка.

По данным страж порядка, в полицию с заявлением обратилась жительница областного центра с целью обратить внимание на своего родственника. По ее словам, мужчина не занимается воспитанием детей. Его ребенок 2017 года рождения находится в истощенном состоянии. Кроме того, малыша периодически связывают.

В результате проверки и выезда по месту проживания факт истощения у ребенка подтвердился. Родители уточнили, что за медицинской помощью не обращались. 

Как отметили в пресс-службе ведомства, педиатр направил ребенка в больницу.

Кроме того, было установлено, что 37-летний житель Кокшетау имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей от первого брака и четырех несовершеннолетних детей от второго. В настоящее время проживает со второй женой.

Также, как добавили в полиции, информация направлена в орган опеки и попечительства о необходимости проведения судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время проводится проверка. Назначено обследование ребенка, по результатам которого будет принято процессуальное решение.Пресс-служба ДП Акмолинской области

В феврале 2022 года волонтеры обнаружили в одной из квартир Экибастуза четырех изможденных и голодных детей 2014, 2016, 2017 и 2018 годов рождения. Они рассказали, что дети получали плохое и нерегулярное питание, не выходили на улицу, боялись людей, словно Маугли. Детей госпитализировали, а родителей оштрафовали.

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Анастасия Московчук
Акмолинская область Кокшетау
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