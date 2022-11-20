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Жигули Дайрабаев проголосовал на выборах президента Казахстана

Жигули Дайрабаев проголосовал на выборах президента Казахстана Фото: Zakon.kz
20 ноября 2022 года кандидат в президенты от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев проголосовал на выборах, передает корреспондент Zakon.kz.

Жигули Дайрабаев проголосовал на избирательном участке №396 в Астане, куда пришел с женой и внуками.

Так как кандидат в президенты от партии "Ауыл" проголосовал первым на своем избирательном участке, ему подарили книгу. Внук Жигули Дайрабаева пожелал деду победы на выборах президента Казахстана.

Жигули Дайрабаев проголосовал на выборах президента Казахстана

Фото: Zakon.kz

Дорогие избиратели, журналисты, настроение очень хорошее. Сегодня в нашей стране значимый день, итоги политической гонки. Вы знаете, что сегодня выборы президента. Я сегодня пришел на голосование, сделал свой выбор.Жигули Дайрабаев
Он подчеркнул, что верит "в будущее нашей страны". Оно у нас, как отметил кандидат в президенты, светлое.
Я голосовал с таким настроем.Жигули Дайрабаев

Жигули Дайрабаев проголосовал на выборах президента Казахстана

Фото: Zakon.kz

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны.

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