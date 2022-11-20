Жигули Дайрабаев проголосовал на выборах президента Казахстана

20 ноября 2022 года кандидат в президенты от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев проголосовал на выборах, передает корреспондент Zakon.kz.

Жигули Дайрабаев проголосовал на избирательном участке №396 в Астане, куда пришел с женой и внуками.

Так как кандидат в президенты от партии "Ауыл" проголосовал первым на своем избирательном участке, ему подарили книгу. Внук Жигули Дайрабаева пожелал деду победы на выборах президента Казахстана.

Фото: Zakon.kz



Дорогие избиратели, журналисты, настроение очень хорошее. Сегодня в нашей стране значимый день, итоги политической гонки. Вы знаете, что сегодня выборы президента. Я сегодня пришел на голосование, сделал свой выбор. Жигули Дайрабаев

Он подчеркнул, что верит "в будущее нашей страны". Оно у нас, как отметил кандидат в президенты, светлое.



Я голосовал с таким настроем. Жигули Дайрабаев





Фото: Zakon.kz



20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны.

