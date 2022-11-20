Жигули Дайрабаев проголосовал на выборах президента Казахстана
Фото: Zakon.kz
20 ноября 2022 года кандидат в президенты от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев проголосовал на выборах, передает корреспондент Zakon.kz.
Жигули Дайрабаев проголосовал на избирательном участке №396 в Астане, куда пришел с женой и внуками.
Так как кандидат в президенты от партии "Ауыл" проголосовал первым на своем избирательном участке, ему подарили книгу. Внук Жигули Дайрабаева пожелал деду победы на выборах президента Казахстана.
Фото: Zakon.kz
Дорогие избиратели, журналисты, настроение очень хорошее. Сегодня в нашей стране значимый день, итоги политической гонки. Вы знаете, что сегодня выборы президента. Я сегодня пришел на голосование, сделал свой выбор.Жигули Дайрабаев
Он подчеркнул, что верит "в будущее нашей страны". Оно у нас, как отметил кандидат в президенты, светлое.
Я голосовал с таким настроем.Жигули Дайрабаев
Фото: Zakon.kz
20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны.
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