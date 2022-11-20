Уральцы 20 ноября могут ездить в общественном транспорте бесплатно

20 ноября с 6 часов утра до 20 часов вечера уральские пассажироперевозчики не будут брать оплату с пассажиров. По информации пресс-службы акимата Уральска, шесть компаний-пассажироперевозчиков таким образом выразили свою солидарность и поддержку народным выборам.

Всего на линию вышли около 200 автобусов, которые обеспечат проезд по 27 городским, 6 пригородным и 10 дачным маршрутам.



Общественный транспорт работает в штатном режиме. В воскресный день автобусы бесплатно развозят людей по всем направлениям города и пригородной территории. Также организован бесплатный проезд для лиц с инвалидностью. Они пользуются специальными услугами инватакси.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО



За сутки люди с ограниченными возможностями подали заявку с указанием времени и места, и 35 машин инватакси сегодня организованно обеспечат проезд жителей.

Напомним, что в целом по области подготовлены 505 избирательных участков. Созданы все условия для лиц с инвалидностью, на всех участках оборудованы пандусы, установлены тактильные указатели, имеются лупы, трафареты.

На 179 избирательных участках по ЗКО установлен онлайн-сервис проверки сведений по месту регистрации граждан на портале электронного правительства. Кроме этого, на 5 избирательных участках областного центра функционирует онлайн-сервис для регистрации граждан без регистрации. Всего в ЗКО право на участие в президентских выборах имеют 442 903 человека.

Самые первые избиратели на участках Уральска уже получили памятные подарки. Всего в Уральске свои двери распахнули 123 избирательных участка. Отмечена хорошая активность горожан. Многие приходят семьями, с детьми и внуками.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО



День выборов президента РК совпадает со Всемирным днем ребенка, поэтому на всех избирательных участках приготовлены сладости для маленьких детей. Памятные подарки в день выборов также вручат каждому 10, 50, 100 и 1000 избирателю.