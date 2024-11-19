Смена часового пояса: график общественного транспорта могут изменить в Абайской области

В Абайской области рассмотрят смену графика общественного транспорта из-за перехода страны на единый часовой пояс. Об этом 19 ноября 2024 года корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе акимата региона.

В ведомстве заявили, что на территории Республики Казахстан исчисление времени, воспроизводимого, хранимого и передаваемого Государственным первичным эталоном времени и частоты РК, "производится по международной системе часовых поясов".

"Упорядочение исчисления времени является компетенцией правительства Республики Казахстан... Сейчас создается областная комиссия под председательством заместителя акима Абайской области Димитрия Гарикова, где будет рассматриваться вопрос по смене режима работы общественного транспорта". Пресс-служба акимата Абайской области

Также власти высказались касательно сокращения времени занятий в образовательных учреждениях.

"В школах, колледжах области с переходом на единый часовой пояс перенос начала занятий или сокращение уроков не предусмотрено. Рекомендовано организациям образования обратить внимание на улучшение дорожной инфраструктуры, прилегающей территории школы (освещение, наличие и установка дорожных знаков, пешеходных переходов, дорожной искусственной неровности "лежачий полицейский"). В настоящее время совместно с местными исполнительными органами продолжается соответствующая работа". Пресс-служба акимата Абайской области

Ранее в правительстве Казахстана сделали заявление касательно изменения часового пояса в стране. По словам министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева, UTC+5 не новый пояс для нашей страны, а возврат к исторически оправданному времени.

"Таким образом, принятое решение об изменении часового пояса является научно обоснованным и экономически целесообразным", – резюмировал глава Минторговли.

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Позднее Арман Шаккалиев рассказал, могут ли в будущем изменить решение о часовом поясе.