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В Атырау голосующие имели возможность полюбоваться выставкой поделок

В Атырау голосующие имели возможность полюбоваться выставкой поделок Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Для избирателей, голосующих на участках №251, 252, расположенных в средней общеобразовательной школе №39 микрорайона Жулдыз города Атырау, представлена выставка из 20 лучших работ школьников.

На выставке можно увидеть изделия из дерева и кожи местных ремесленников Нұрсұлтана Қалиева, рукодельные работы для приданого Айнұр Меңдібай.


В Атырау голосующие имели возможность полюбоваться выставкой поделок

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Учитель средней общеобразовательной школы №39 Рита Мұқанова уточнила, что пришедшие на голосование изучают национальные изделия и покупают то, что им понравилось.

"Главная цель – популяризация национального искусства среди населения – работ местных ремесленников. Жители принимают активное участие в выборах, что очень радует", – Рита Мұқанова.


В Атырау голосующие имели возможность полюбоваться выставкой поделок

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

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