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Аким Актобе вместе с супругой проголосовали на референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане

Проголосовали на референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 13:55 Фото: акимат города Актобе
В 9 часов утра на избирательный участок пришли аким города Азамат Бекет с супругой. Они проголосовали на избирательном участке №46, расположенном в средней школе №30 по улице Тургенева.

Градоначальник выразил уверенность, что актюбинцы покажут единство на республиканском референдуме и сделают свой выбор.

Проголосовали на референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 13:55

Фото: акимат города Актобе

"По городу насчитывается 343 000 избирателей, сегодня действуют 175 избирательных участков. Все оборудовано в соответствии с требованиями. Нет никаких препятствий для жителей, чтобы прийти и проголосовать. Я считаю своим гражданским долгом голосовать за будущее нашей страны. Поэтому призываю горожан принять участие в рефендуме и проявить активность. Наши бабушки и дедушки, неравнодушные к будущему нашей страны, приходят в 07.00 утра и делают свой выбор, молодежь тоже активна. Референдум – важное событие для нашей страны. Впереди нас ждут большие позитивные перемены. Поэтому на сегодняшнем мероприятии важен голос каждого гражданина. Я уверен, что актюбинцы проявят активность, сделают свой выбор. На участках города сегодня работают 1418 членов комиссии. Благодарю всех членов комиссии, которые с утра приступили к работе", – сказал Азамат Бекет.
Проголосовали на референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 13:55

Фото: акимат города Актобе


Также сегодня на избирательных участках города были организованы мини-ярмарки, концертные программы. Аким города закупил продукцию на ярмарке, оказав поддержку местным предпринимателям.

Всего на участке референдума № 46 закреплены 2007 избирателей. Впервые голосующих – 21. На дому будут голосовать 20 человека. К ним члены комиссии отправятся с 12.00. Председатель участка референдума № 46 Айман Жангасиева отметила хорошую явку избирателей.

Проголосовали на референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 13:55

Фото: акимат города Актобе

"С утра мы наблюдаем наплыв горожан. За два часа уже проголосовали около ста человек. За процессом следят 5 наблюдателей. Члены комиссии работают очень слаженно, нарушений не было зафиксировано", – отметила она.

Стоит отметить, что в Актобе в 07:00 открылись 175 избирательных участков. Право голоса имеют 343 000 жителей города. В том числе 1650 человек голосуют из дома. 5419 молодых людей впервые получили право голоса.

Проголосовали на референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 13:55

Фото: акимат города Актобе

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