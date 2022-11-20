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В ЗКО избиратели пришли на участки в национальных костюмах

В ЗКО избиратели пришли на участки в национальных костюмах Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Поддерживая особое праздничное настроение в день выборов, на избирательные участки многие жители пришли в национальных костюмах, сообщает Zakon.kz.

Среди них и представители Казахского общественного объединения "Агайын".

"Члены нашего объединения активно участвуют в общественной жизни области. Наша работа направлена на осуществление просветительской деятельности в деле сохранения истории, обычаев, традиций, развития культуры и изучения родного языка. Вместе с молодежным крылом Ассамблеи народа Казахстана ЗКО проводим благотворительную работу по различным направлениям, оказывая посильную материальную помощь многодетным, малообеспеченным семьям, участникам и инвалидам ВОВ", – отметил председатель объединения Арман Бигалиев.


В ЗКО избиратели пришли на участки в национальных костюмах

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Также в казахских национальных костюмах пришла голосовать на избирательный участок в селе Казталовка Казталовского района группа пожилых женщин.

В Западно-Казахстанской области активную деятельность проводят более 50 этнокультурных объединений, используя свой интеллектуальный и инновационный потенциал, пропагандируя культурные и духовные ценности казахстанского общества.


В ЗКО избиратели пришли на участки в национальных костюмах

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Все этнокультурные объединения работают при Домах дружбы и Домах культуры. Основной их деятельностью являются популяризация народных традиций и обычаев, развитие и сохранение культуры, укрепление мира и дружбы. В день выборов наши объединения дружно, сплоченно приходят на свои избирательные участки, активно голосуют", – отметил руководитель КГУ "Қоғамдық келісім" Медхат Камбетов.

Татарский культурный центр объединяет несколько центров по Уральску и районам области.

Председатель Татарского этнокультурного общественного объединения Флюра Миликеева всегда участвует в важных событиях страны, на избирательной участок пришла вместе с внучкой.

"Наш татарский центр является участником всех городских, областных и республиканских мероприятий, сохраняя общественное согласие и общенациональное единство. Вот и на выборы мы пришли в национальных татарских костюмах, дружно проголосовали. Радует, что представители всех этнокультурных объединений пришли на выборы семьями, все в национальных костюмах, это так замечательно, торжественно", – отметила Флюра Миликеева.


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