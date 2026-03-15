#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
491.29
562.92
6.1
События

Инновации на участке: в Мангистау избирателей встречал робот в национальном костюме

избирательный участок, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 17:38 Фото: акимат Мангистауской области
На избирательном участке в Актау атмосфера общенационального референдума приобрела необычный и по-настоящему инновационный характер. Во Дворце школьников жителей и гостей города встречал гуманоидный робот, одетый в традиционную казахскую одежду, сообщает Zakon.kz.

Пришедшие голосовать жители с интересом наблюдали за его выступлением, приветствовали его и охотно фотографировались. Робот встречал гостей характерным для Мангистау рукопожатием, поздравлял горожан с праздником Амал и даже исполнял танцевальные движения, создавая праздничное настроение на избирательном участке.

Фото: акимат Мангистауской области

Необычная технологическая новинка вызвала живой интерес у посетителей.

Фото: акимат Мангистауской области

"Референдум – это важное политическое событие для всей страны. В такой ответственный день увидеть робота в казахской национальной одежде, который приветствует людей и даже танцует, было очень неожиданно и приятно. Это действительно поднимает настроение", – поделились впечатлениями жители.

Фото: акимат Мангистауской области

Фото: акимат Мангистауской области

Отметим, что в Мангистауской области в день референдума работает 261 избирательный участок. Проголосовать жители региона могут до 20:00.

Айсулу Омарова
