90-летняя "апа-генерал" привела на избирательный участок всю семью из 17 человек

90-летняя жительница аула Байтерек Кызылжарского района СКО, мать-героиня, которую в семье прозвали "апа-генерал", привела на избирательный участок своих детей, внуков и правнуков. Она лично проконтролировала, как голосуют ее дети и внуки, сообщает Zakon.kz.

Гульсум Иргашовна Мирзакулова – мама 6 сыновей и 6 дочерей, бабушка 45 внуков, у нее 120 правнуков и 4 прапраправнука. И во всей этой огромной семье, признаются уже совсем взрослые дети и внуки, лидер – это именно Гульсум Иргашовна.



В день выборов 90-летняя Гульсум Мирзакулова привела свою семью на избирательный участок. Из 45 членов семейства голосовать с Гульсум Иргашовной пришли те, кто живет рядом, это 17 человек.

Когда огромное семейство переступило порог избирательного участка в сельской школе, окружающие поразились тому, насколько дружны и организованы Мирзакуловы. В самой семье такой организации совсем не удивляются.

"У нас бабушка главнокомандующий. У моего папы, он ее сын, в телефоне она так и записана "Генерал". И у всех ее сыновей она так записана. Бабушка сказала – мы под козырек. Бабушка у нас хоть и живет на севере, успевает контролировать в нашей семье всех и каждого, несмотря на расстояния в тысячи километров. Мы очень любим ее, уважаем и дорожим всеми ее поручениями. Во всем стараемся быть похожими на нее. Большинство родственников хотели голосовать в родном Байтереке, но многие не смогли купить билеты из Астаны и Алматы", – рассказала Жанар Сотиболдиева, внучка.

История жизни у Гульсум Иргашовны – это история борьбы за счастье своей семьи. 11 лет назад она приехала в североказахстанский аул Байтерек вмести с семьей из Узбекистана. Здесь женщина практически начала новую жизнь, пришлось привыкать к северным морозам, обживать новый дом. Она была и хозяйкой, и хозяином. Ее супруга не стало еще в 1994 году.

"Главное – что моя семья вернулась на родину. Здесь живут и будут жить наши будущее поколения. Мы пришли голосовать за будущее наших детей", – говорит Гульсум Мирзакулова.





Фото: Zakon.kz



После того, как семья дружно сделала выбор на избирательном участке, все собрались в бабушкином доме за огромным дастарханом. Этот день стал для семьи праздником, по случаю которого накрыли праздничный стол.

Автор: Инна Литвиненко