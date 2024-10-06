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Пять поколений — один выбор: на избирательный участок пришли представители пяти поколений одной семьи

Пять поколений — один выбор, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 09:15 Фото: Региональная служба коммуникаций Алматинской области
Они пришли на участок №573 в селе Узынбулак Кегенского района. 103-летняя Шортанова Кулпара, ее 85-летний сын Марат, 50-летний внук Олжас, 25-летний правнук Бейбит и 18-летняя праправнучка Марал отдали свои голоса за будущее страны.

Этот момент был символичен для всей семьи, ведь он показывал преемственность и неразрывную связь поколений, стремление каждого внести свой вклад. Для праправнучки это было первое голосование, и ощущалось заметное волнение.

Семья Шортановых известна своим вкладом в развитие села. Ее дети и внуки работают в различных сферах — от педагогики до государственной службы. Сын Марат занимал должность акима сельского округа, внук Олжас также служил в местном управлении, а правнук Бейбит преподает начальную военную подготовку. Их участие в голосовании стало символом связи поколений, единства в стремлении сделать страну лучше.

После голосования семья сделала совместное фото, чтобы запомнить этот важный день. Это был момент, который объединял семью как напоминание о том, что будущее страны создается руками всех ее граждан, от самых старших до самых молодых. Родные и знакомые делились впечатлениями, обсуждая, насколько важно не оставаться в стороне и использовать свое право голоса.

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