Пять поколений — один выбор: на избирательный участок пришли представители пяти поколений одной семьи
Этот момент был символичен для всей семьи, ведь он показывал преемственность и неразрывную связь поколений, стремление каждого внести свой вклад. Для праправнучки это было первое голосование, и ощущалось заметное волнение.
Семья Шортановых известна своим вкладом в развитие села. Ее дети и внуки работают в различных сферах — от педагогики до государственной службы. Сын Марат занимал должность акима сельского округа, внук Олжас также служил в местном управлении, а правнук Бейбит преподает начальную военную подготовку. Их участие в голосовании стало символом связи поколений, единства в стремлении сделать страну лучше.
После голосования семья сделала совместное фото, чтобы запомнить этот важный день. Это был момент, который объединял семью как напоминание о том, что будущее страны создается руками всех ее граждан, от самых старших до самых молодых. Родные и знакомые делились впечатлениями, обсуждая, насколько важно не оставаться в стороне и использовать свое право голоса.