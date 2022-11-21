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Какие знаки зодиака по-настоящему влюбляются один раз в жизни

Клуб однолюбов: какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды Фото: pixabay
Астрологи перечислили четыре знака зодиака, представители которых уверены в том, что любовь случается лишь единожды. По их данным, это Весы, Близнецы, Овен и Рак, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации "Пятого канала", все остальные романы для них не играют роли.

К примеру, Весы долго присматриваются к избраннику. Они весьма требовательны. Астрологи уточняют, что если этот знак зодиака встретит настоящую любовь, то будет верен ей до конца.

Далее идут Близнецы. Представители воздушной стихии очень влюбчивы, но всей душой отдаются настоящему чувству только один раз. Также сказано, что они готовы на все ради второй половины.

Что касается Овнов, то они настоящие собственники. Если представитель этого знака зодиака влюбляется, то просто теряет голову. 

И в заключении Раки: они искренне верят в любовь с первого взгляда. Нередко их любовь ходит где-то рядом, а они страдают от одиночества.

Ранее астрологи назвали самых заботливых представителей знаков зодиака. 

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