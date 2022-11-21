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В Казахстане лекарства подорожали на 13% за год

В Казахстане лекарства подорожали на 13% за год Фото: pixabay
Согласно данным аналитиков, по итогам октября 2022 года цены на фармацевтическую продукцию за год в Казахстане выросли на 13,3%, сообщает Zakon.kz.

В отчете еnergyprom.kz сказано, что жители Алматы сильнее всего ощутили рост цен. Сразу на 17,5%.

В пятерке антилидеров также находятся области:

  • Мангистауская (плюс 17,1%);

  • Актюбинская (плюс 16,7%);

  • Жетысуская (плюс 16,2%);

  • Жамбылская (плюс 14,4%).

Стоит отметить, что в Кызылординской области зафиксирован наименьший годовой рост. Там лекарства подорожали на 8,9%.

Однако, как заявляют аналитики, производство фармпродукции сократилось.

По объему выпуска лекарств лидируют Шымкент, Алматы и Алматинская область.

Тем временем за девять месяцев 2022 года в Казахстан завезли 18,7 тыс. тонн медикаментов на сумму 1 млрд долларов.

Ранее эксперты сообщали о росте цен на яйца. По итогам октября 2022 года цены на яйца первой категории увеличились на 6,3% за месяц и на 14,8% за год.

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