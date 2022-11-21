В Казахстане лекарства подорожали на 13% за год
В отчете еnergyprom.kz сказано, что жители Алматы сильнее всего ощутили рост цен. Сразу на 17,5%.
В пятерке антилидеров также находятся области:
Мангистауская (плюс 17,1%);
Актюбинская (плюс 16,7%);
Жетысуская (плюс 16,2%);
Жамбылская (плюс 14,4%).
Стоит отметить, что в Кызылординской области зафиксирован наименьший годовой рост. Там лекарства подорожали на 8,9%.
Однако, как заявляют аналитики, производство фармпродукции сократилось.
По объему выпуска лекарств лидируют Шымкент, Алматы и Алматинская область.
Тем временем за девять месяцев 2022 года в Казахстан завезли 18,7 тыс. тонн медикаментов на сумму 1 млрд долларов.
Ранее эксперты сообщали о росте цен на яйца. По итогам октября 2022 года цены на яйца первой категории увеличились на 6,3% за месяц и на 14,8% за год.