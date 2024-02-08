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Президентские выборы в Азербайджане: Ильхам Алиев набрал 92,05% голосов избирателей

Президентские выборы в Азербайджане: Ильхам Алиев набрал 92,05% голосов избирателей Фото: Instagram/presidentaz
По данным ЦИК Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на президентских выборах с 92,0,5% голосов избирателей после обработки 55% бюллетеней, сообщает Zakon.kz

По информации АЗЕРТАДЖ председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов объявил предварительные итоги президентских выборов.

Он отметил, что в ЦИК поступили результаты 6102 из 6537 избирательных участков (93,35 процента) по 125 избирательным округам. Панахов подчеркнул, что согласно данным протоколам количество признанных действительными голосов составило 4 миллиона 651 тысячу 473. Данные действительные голоса распределены среди кандидатов так, как указано ниже:

  • Лидирующий кандидат Алиев Ильхам Гейдар оглу получил 4 миллиона 281 тысячу 625 голосов (92,05);
  • Алиев Фуад Агаси оглу – 24 тысячи 799 голосов (0,53 процента);
  • Гасангулиев Гудрат Музаффар оглу – 81 тысяча 799 голосов (1,76 процента);
  • Мусаев Эльшад Наби оглу – 31 тысяча 33 голоса (0,67 процента);
  • Мустафа Фазиль Газанфар оглу – 92 тысячи 980 голосов (2 процента);
  • Нуруллаев Рази Гуламали оглу – 37 тысяч 386 голосов (0,80 процента);
  • Орудж Захид Магеррам оглу – 101 тысяча 851 голос (2,19 процента).

Ранее сообщалось, что Алиев лидирует на досрочных выборах президента в Азербайджане.

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