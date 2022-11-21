Подросток сломал подсветку на площади в Конаеве

В прокуратуре Алматинской области рассказали о фактах умышленного повреждения имущества, кражи и вандализма в городе Конаеве, сообщает Zakon.kz.

Прокурор города Айдос Чорманов с сожалением отмечает, что в "этом участвуют дети школьного возраста".

К примеру, по его словам, на днях двенадцатилетний подросток сломал подсветку к архитектурному строению на площади.

Чорманов уточнил, что действия хулигана попали на камеру видеонаблюдения.

В результате родители подростка привлечены к ответственности.



Подобные действия квалифицируются как вандализм, добавил Чорманов в видеоролике, опубликованном на странице в Instagram 21 ноября.

"За вандализм, совершенный детьми до 16 лет, предусмотрен штраф на родителей по ст. 448 Кодекса об административных правонарушениях. Если эти же деяния совершены взрослым лицом, то предусмотрен арест до 40 суток по ст. 294 Уголовного кодекса". Айдос Чорманов





В мае вандалы разрисовали стены пещеры в Актау.

