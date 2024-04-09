Убегающий прокурор в Конаеве озадачил казахстанцев

В Казнете активно набирает популярность видео с убегающим прокурором в Конаеве. Пользователи соцсетей не скупятся на комментарии, а в прокуратуре Алматинской области Zakon.kz сделали заявление.

В описании к ролику сказано, что 8 апреля 2024 года общественники приехали в прокуратуру города. Однако пообщаться с работниками надзорного органа им не удалось, так как "они бросились врассыпную".

Как оказалось, блогеры сделали замечание курящим представителям ведомства за брошенные окурки. После чего один из них зашел в здание, а второй решил устроить пробежку.

"Товарищ, остановитесь! Что за день сегодня. Вот так вот, дорогие казахстанцы, убегает прокурор города", – отмечает автор ролика.

Комментаторов не оставило равнодушным "спортивное" видео:

даже мне стыдно... Он же офицер! Остановись, ответь на все вопросы;

они нормальные? Почему все всегда убегают?

о каком порядке в такой стране может идти речь;

и смешно, и плакать хочется;

может, они к аттестации по физподготовке готовятся?

может, срочно домой побежал, забыл, наверное, утюг выключить;

Конаев – самый спортивный город;

здесь все возможно;

никто ответственность не хочет нести;

разу вспомнил видео: "Зачем убегал? А зачем догоняли?"

марафонец;

это шутка, наверно. Как такое возможно;

такое не каждый день увидишь;

наверное, у них просто спортивный норматив с утра, – отмечают подписчики.

Тем временем в прокуратуре Алматинской области дали разъяснения.

"В данный момент все фигуранты видео установлены, производится проверка и анализ на предмет этических и любых других правонарушений. По результатам проверки действиям прокуроров и иных лиц будет дана правовая оценка". Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

Кроме того, в надзорном органе попросили жителей воздержаться от преждевременных суждений и дождаться результатов проверки.

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