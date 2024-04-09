Убегающий прокурор в Конаеве озадачил казахстанцев
В описании к ролику сказано, что 8 апреля 2024 года общественники приехали в прокуратуру города. Однако пообщаться с работниками надзорного органа им не удалось, так как "они бросились врассыпную".
Как оказалось, блогеры сделали замечание курящим представителям ведомства за брошенные окурки. После чего один из них зашел в здание, а второй решил устроить пробежку.
"Товарищ, остановитесь! Что за день сегодня. Вот так вот, дорогие казахстанцы, убегает прокурор города", – отмечает автор ролика.
Комментаторов не оставило равнодушным "спортивное" видео:
- даже мне стыдно... Он же офицер! Остановись, ответь на все вопросы;
- они нормальные? Почему все всегда убегают?
- о каком порядке в такой стране может идти речь;
- и смешно, и плакать хочется;
- может, они к аттестации по физподготовке готовятся?
- может, срочно домой побежал, забыл, наверное, утюг выключить;
- Конаев – самый спортивный город;
- здесь все возможно;
- никто ответственность не хочет нести;
- разу вспомнил видео: "Зачем убегал? А зачем догоняли?"
- марафонец;
- это шутка, наверно. Как такое возможно;
- такое не каждый день увидишь;
- наверное, у них просто спортивный норматив с утра, – отмечают подписчики.
Тем временем в прокуратуре Алматинской области дали разъяснения.
"В данный момент все фигуранты видео установлены, производится проверка и анализ на предмет этических и любых других правонарушений. По результатам проверки действиям прокуроров и иных лиц будет дана правовая оценка".Пресс-служба прокуратуры Алматинской области
Кроме того, в надзорном органе попросили жителей воздержаться от преждевременных суждений и дождаться результатов проверки.
В феврале 2024 года корреспондент Zakon.kz рассказывал о мужчине из Жетысуской области, который вальяжно изобразил акима и получил штраф.
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