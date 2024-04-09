Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Убегающий прокурор в Конаеве озадачил казахстанцев

Убегающий прокурор в Конаеве озадачил казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 13:57 Фото: pxhere
В Казнете активно набирает популярность видео с убегающим прокурором в Конаеве. Пользователи соцсетей не скупятся на комментарии, а в прокуратуре Алматинской области Zakon.kz сделали заявление.

В описании к ролику сказано, что 8 апреля 2024 года общественники приехали в прокуратуру города. Однако пообщаться с работниками надзорного органа им не удалось, так как "они бросились врассыпную".

Как оказалось, блогеры сделали замечание курящим представителям ведомства за брошенные окурки. После чего один из них зашел в здание, а второй решил устроить пробежку.

"Товарищ, остановитесь! Что за день сегодня. Вот так вот, дорогие казахстанцы, убегает прокурор города", – отмечает автор ролика.

Комментаторов не оставило равнодушным "спортивное" видео:

  • даже мне стыдно... Он же офицер! Остановись, ответь на все вопросы;
  • они нормальные? Почему все всегда убегают?
  • о каком порядке в такой стране может идти речь;
  • и смешно, и плакать хочется;
  • может, они к аттестации по физподготовке готовятся?
  • может, срочно домой побежал, забыл, наверное, утюг выключить;
  • Конаев – самый спортивный город;
  • здесь все возможно;
  • никто ответственность не хочет нести;
  • разу вспомнил видео: "Зачем убегал? А зачем догоняли?"
  • марафонец;
  • это шутка, наверно. Как такое возможно;
  • такое не каждый день увидишь;
  • наверное, у них просто спортивный норматив с утра, – отмечают подписчики.

Тем временем в прокуратуре Алматинской области дали разъяснения.

"В данный момент все фигуранты видео установлены, производится проверка и анализ на предмет этических и любых других правонарушений. По результатам проверки действиям прокуроров и иных лиц будет дана правовая оценка".Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

Кроме того, в надзорном органе попросили жителей воздержаться от преждевременных суждений и дождаться результатов проверки.

В феврале 2024 года корреспондент Zakon.kz рассказывал о мужчине из Жетысуской области, который вальяжно изобразил акима и получил штраф.

Читайте также

В Костанае из-за наводнения провели жертвоприношение
В Костанае из-за наводнения провели жертвоприношение
Анастасия Московчук
Алматинская область Конаев
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Астане ожидается снег, в Алматы и Шымкенте – сильные дожди: прогноз от &quot;Казгидромета&quot;
В Астане ожидается снег, в Алматы и Шымкенте – сильные дожди: прогноз от "Казгидромета"
Сегодня Луна полностью закроет Солнце
Сегодня Луна полностью закроет Солнце, а "Дьявольская комета" пролетит мимо Земли
Минобороны, обращение, военная техника, Алматы
В ВИИРЭС сделали заявление в связи с выездом военной техники из Алматы
В Алматы ожидается сильный дождь с грозой
В Алматы ожидается сильный дождь с грозой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: