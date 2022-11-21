Полицейский из ВКО завоевал бронзу на Чемпионате мира по боевому самбо

11-13 ноября в Бишкеке прошел Чемпионат мира по боевому самбо. Сотрудник полиции Восточно-Казахстанской области Айбек Саметаев стал бронзовым призером, сообщает Zakon.kz.

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Всего, по данным полиции региона, за титул чемпиона боролись 300 самбистов из 52 стран.

Как отмечено в сообщении ведомства, в весовой категории 88 кг Айбек Саметаев в полуфинале стал бронзовым призером.





Фото: пресс-служба ДП ВКО



Саметаев родился в 1986 году в городе Аягуз Семипалатинской области.

В органах внутренних дел служит c 2006 года.

Кроме того, Айбек является мастером спорта по спортивному самбо, МСМК по боевому самбо, МС по жекпе-жек, МСМК по рукопашному бою. Также он пятикратный чемпион Казахстана по рукопашному бою.