Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстан завоевал второе место на чемпионате мира по самбо в Астане

самбо , фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 23:20 Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта
10 ноября, в Астане завершился чемпионат мира по самбо. Сегодня состоялись финальные бои в отдельной дисциплине по самбо среди слепых, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Дирекции развития спорта, в заключительный день наши спортсмены завоевали одно "золото", три "серебра" и две "бронзы".

  • Золотая медаль – Нурила Асанкызы (боевое самбо, +80 кг);
  • Серебряная медаль – Талгат Жиентаев (боевое самбо, +98 кг), Бакытжан Дуйсембеков (боевое самбо, 79 кг), Серикбай Негмет (спортивное самбо, 71 кг);
  • Бронзовая медаль – Кымбат Ахмет (боевое самбо, 50 кг), Аскар Каиров (категория для слепых, 98 кг).

По общему итоговому медальному зачету сборная Казахстана заняла второе место.

Первое место. Нейтральная страна (FIAS-1) — 16 золотых, пять серебряных, пять бронзовых медалей.

Второе место. Казахстан — три золотых, пять серебряных, девять бронзовых медалей. 

Третье место. Нейтральная страна (FIAS-2) — 3 золотых, 2 серебряных, 4 бронзовых

Ранее наши спортсмены достигали такого высокого второго места в общем зачете в 2014 году на чемпионате мира в Японии.

В этом чемпионате мира приняли участие 470 спортсменов из 80 стран, и 46 стран увезли домой медали.

Ранее сообщалось, что в спортивном самбо в весе до 64 кг Есентай Иманханов в напряженной схватке вырвал победу у узбекского спортсмена Сардора Олимжонова, завоевав золотую медаль.

Читайте также

Футбол Чемпионат КПЛ Победа
"Кайрат" стал чемпионом Казахстана-2024 по футболу
Футбол 4 Поражение Ман Сити
"Манчестер Сити" впервые проиграл 4 встречи подряд за последние 18 лет
Хоккей Дубль Победа
Дубль Овечкина принес победу "Вашингтону" и пятое место в списке лучших снайперов
Диана Абдуллаева
Астана Казахстан 2024 год Чемпионаты Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы сменили гражданство, но не сдали паспорта РК, их выдворили, США, Россия
Бывшие казахстанцы прилетели из США и России в Алматы, но их не пустили в страну
Конкурс &quot;Мисс Земля&quot; определил самую красивую девушку планеты
Конкурс "Мисс Земля" определил самую красивую девушку планеты
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
МВД Казахстана сделало важное заявление
Доберман
Пять самых мстительных пород собак: кого лучше не обижать
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: