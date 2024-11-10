Казахстан завоевал второе место на чемпионате мира по самбо в Астане
По информации пресс-службы Дирекции развития спорта, в заключительный день наши спортсмены завоевали одно "золото", три "серебра" и две "бронзы".
- Золотая медаль – Нурила Асанкызы (боевое самбо, +80 кг);
- Серебряная медаль – Талгат Жиентаев (боевое самбо, +98 кг), Бакытжан Дуйсембеков (боевое самбо, 79 кг), Серикбай Негмет (спортивное самбо, 71 кг);
- Бронзовая медаль – Кымбат Ахмет (боевое самбо, 50 кг), Аскар Каиров (категория для слепых, 98 кг).
По общему итоговому медальному зачету сборная Казахстана заняла второе место.
Первое место. Нейтральная страна (FIAS-1) — 16 золотых, пять серебряных, пять бронзовых медалей.
Второе место. Казахстан — три золотых, пять серебряных, девять бронзовых медалей.
Третье место. Нейтральная страна (FIAS-2) — 3 золотых, 2 серебряных, 4 бронзовых
Ранее наши спортсмены достигали такого высокого второго места в общем зачете в 2014 году на чемпионате мира в Японии.
В этом чемпионате мира приняли участие 470 спортсменов из 80 стран, и 46 стран увезли домой медали.
Ранее сообщалось, что в спортивном самбо в весе до 64 кг Есентай Иманханов в напряженной схватке вырвал победу у узбекского спортсмена Сардора Олимжонова, завоевав золотую медаль.