Казахстан завоевал второе место на чемпионате мира по самбо в Астане

10 ноября, в Астане завершился чемпионат мира по самбо. Сегодня состоялись финальные бои в отдельной дисциплине по самбо среди слепых, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Дирекции развития спорта, в заключительный день наши спортсмены завоевали одно "золото", три "серебра" и две "бронзы".

Золотая медаль – Нурила Асанкызы (боевое самбо, +80 кг);

– Нурила Асанкызы (боевое самбо, +80 кг); Серебряная медаль – Талгат Жиентаев (боевое самбо, +98 кг), Бакытжан Дуйсембеков (боевое самбо, 79 кг), Серикбай Негмет (спортивное самбо, 71 кг);

– Талгат Жиентаев (боевое самбо, +98 кг), Бакытжан Дуйсембеков (боевое самбо, 79 кг), Серикбай Негмет (спортивное самбо, 71 кг); Бронзовая медаль – Кымбат Ахмет (боевое самбо, 50 кг), Аскар Каиров (категория для слепых, 98 кг).

По общему итоговому медальному зачету сборная Казахстана заняла второе место.



Первое место. Нейтральная страна (FIAS-1) — 16 золотых, пять серебряных, пять бронзовых медалей.

Второе место. Казахстан — три золотых, пять серебряных, девять бронзовых медалей.

Третье место. Нейтральная страна (FIAS-2) — 3 золотых, 2 серебряных, 4 бронзовых

Ранее наши спортсмены достигали такого высокого второго места в общем зачете в 2014 году на чемпионате мира в Японии.

В этом чемпионате мира приняли участие 470 спортсменов из 80 стран, и 46 стран увезли домой медали.

Ранее сообщалось, что в спортивном самбо в весе до 64 кг Есентай Иманханов в напряженной схватке вырвал победу у узбекского спортсмена Сардора Олимжонова, завоевав золотую медаль.

