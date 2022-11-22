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Астрологи рассказали, каким будет здоровье в 2023 году у каждого знака зодиака

Астрологи рассказали, каким будет здоровье в 2023 году у каждого знака зодиака Фото: unsplash
Состояние здоровья в новом 2023 году будет улучшаться у всех знаков зодиака. При этом не стоит расслабляться – рекомендуется не просто укрепить иммунитет, но и уделить внимание хроническим, запущенным болезням, сообщает Zakon.kz.

В беседе с интернет-изданием "Пятый канал" астролог Татьяна Бережная рассказала, какие внутренние органы и системы окажутся наиболее уязвимыми, а также когда стоит проявить бдительность и прислушаться к "тревожным звоночкам" от своего тела в новом 2023 году.

Январь 2023

В этом месяце эксперт рекомендует следить за нервной системой.

Скрытые переживания, постоянное внутреннее напряжение, вызванное со сдерживанием эмоций, охлаждением чувств, может сильно "ударить" по нервам.

Также в зоне риска в начале года будет кроветворная система и пищеварение.

Февраль 2023

По словам астролога, с 1 по 20 февраля есть риск появления боли и дискомфорта в ступнях. Также может остро стать вопрос о необходимости сдать кровь на анализы и проверить лимфатическую систему. Заядлым труженикам звезды советуют обратить внимание на коленные суставы.

В период с 20 февраля по 16 марта вероятны травмы, ушибы головы, лица и шеи. Поэтому косметические процедуры, татуаж желательно перенести на другое время.

Март 2023

Эксперт по звездам отметила, что с 17 марта и вплоть до 10 апреля нужно беречь ЛОР-органы.

"В этот период легко надорвать горло, вероятно, проявятся заболевания ушей, шеи, миндалин, пострадают голосовые связки. Также рекомендую проверить щитовидную железу".Татьяна Бережная

Апрель 2023

По ее словам, с 11 апреля до 7 мая включительно необходимо обратить внимание на дыхательную систему.

Бронхи и легкие будут наиболее уязвимыми, что может вызвать затрудненное дыхание. Рекомендуется поберечь и ключично-плечевой сустав. Есть риск получения травмы.

Май 2023

С 8 мая и до 5 июня, как отметила эксперт, ожидаются проблемы с желудочно-кишечным трактом. У женщин могут обостриться гинекологические заболевания.

"Для этого периода характерно несварение желудка, переедание, тошнота. А также уплотнение грудных желез, проблемы при менструации, тяжелый ПМС".Татьяна Бережная

Июнь, июль, август, сентябрь 2023

С 6 июня по 8 октября, по словам эксперта, уязвимыми окажутся сердечно-сосудистая и нервная система.

Вероятны такие симптомы, как учащение сердцебиения, аритмия, тахикардия, спазмы сердца, обмороки. Вероятно обострение запущенных болезней почек и репродуктивной системы.

Октябрь и ноябрь 2023

Последние осенние месяцы с 9 октября и вплоть до 4 декабря, как отметила астролог, грозят проблемами с кишечником.

Причина кроется в активизации дурных привычек в еде. Очень вероятно кишечное расстройство, например, как результат неправильной диеты. Не исключены сложности с тонким кишечником.

Декабрь 2023

Сфера интимного здоровья, по словам эксперта, может выйти на первый план с 5 по 31 декабря. Звезды предостерегают, что в этот период может возникнуть вопрос, связанный с сексуальностью, повышением или, наоборот, понижением либидо.

"Заявить" о себе может необходимость отмены или замены гормональных препаратов, противозачаточных средств. Могут возникнуть жалобы на дискомфорт в мочеполовых органах. Рекомендуется пройти диагностику репродуктивной системы.

Время первого зимнего месяца будет удачным для посещения врачей.

Материалы новостного характера не нужно приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом.

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