Больше недели в Костанайской области ищут пропавшего мужчину

Фото: Zakon.kz

16 ноября из дома на серебристой Toyota выехал 26-летний житель Рудного Владимир Борисов и пропал. Его поисками занимаются волонтеры и полиция, сообщает Zakon.kz.

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