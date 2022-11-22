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Больше недели в Костанайской области ищут пропавшего мужчину

Больше недели в Костанайской области разыскивают пропавшего мужчину Фото: Zakon.kz
16 ноября из дома на серебристой Toyota выехал 26-летний житель Рудного Владимир Борисов и пропал. Его поисками занимаются волонтеры и полиция, сообщает Zakon.kz.

По данным региональной полиции, с заявлением обратилась мать пропавшего.

Подробную информацию о разыскиваемом распространили волонтеры.


Как уточнили в ведомстве, начато досудебное расследование.

Также, согласно сообщению стражей порядка, машину обнаружили в районе Б. Майлина вдоль железной дороги в 10 км от станции Тобол.

"В настоящее время проводятся поисковые мероприятия на территории района Б. Майлина и города Рудного, а также близлежащих районов".Пресс-служба ДП Костанайской области

Созданы поисковые группы, к поискам привлечены волонтеры.

"Просьба к тем, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Борисова, сообщить по телефону 102".Пресс-служба ДП Костанайской области

В сентябре сообщалось, что в Алматы нашли без вести пропавшую гражданку Нигерии.

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Анастасия Московчук
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