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Законодательство РК

Больше 1,5 лет ищут пропавшего мужчину в Акмолинской области

Быстров Сергей Фото: polisia.kz
Больше 1,5 лет ведутся поиски без вести пропавшего жителя Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Заявление об исчезновении Сергея Быстрова поступило в полицию 18 марта 2022 года.

По словам гражданской супруги, 25-летний мужчина не вернулся домой после работы, при этом мобильный телефон был отключен. Самостоятельно проведенные поиски положительных результатов не дали.

По поступившему заявлению было начато досудебное производство и проведены первоначальные оперативно-розыскные мероприятия.

"Полицейскими установлен круг родных и знакомых без вести пропавшего, полностью восстановлен день перед его исчезновением, опрошены коллеги и свидетели, видевшие мужчину на протяжении всего дня", – рассказали в пресс-службе ДП области. 

В мае 2022 года уголовное дело переквалифицировали на ст. 99 "Убийство" УК РК.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия с целью установления местонахождения Сергея Быстрова, а также лиц, причастных к его исчезновению, продолжаются и находятся на контроле руководства департамента полиции.

Полицейские просят всех, кто владеет какой-либо информацией об обстоятельствах безвестного исчезновения мужчины, сообщить в правоохранительные органы.

Ранее в Карагандинской области без вести пропавшего мужчину нашли мертвым. 

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