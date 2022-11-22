Алихан Смаилов назвал основную задачу правительства на ближайшие семь лет

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов обозначил ключевые направления работы правительства на ближайшие годы в свете прошедших выборов президента страны, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии РК, победу на выборах президента страны одержал Касым-Жомарт Токаев. Его кандидатура была выдвинута Народной коалицией, объединившей парламентские партии и крупные общественные организации, и активно поддержана жителями Казахстана.



"Основная задача правительства на ближайшие семь лет – обеспечить качественную реализацию предвыборной программы избранного главы государства". Алихан Смаилов

По его словам, в основу этой программы заложены кардинальные изменения в экономике, социальной сфере и региональной политике.

"Для достижения главной цели – построения Справедливого Казахстана – все государственные органы и ведомства должны сконцентрироваться на создании благополучных и безопасных условий жизни населения нашей страны". Алихан Смаилов

Он отметил, что правительство должно "обеспечить практическую реализацию всех стратегических документов, программ и проектов, направленных на решение социально-экономических вопросов".

"Усилия правительства будут направлены на демонополизацию экономики, стимулирование предпринимательской деятельности и рост трудовых доходов граждан, модернизацию систем образования и здравоохранения, повышение доходов населения". Алихан Смаилов

Внеочередные выборы президента Казахстана прошли 20 ноября 2022 года. В них приняли участие шесть кандидатов. По предварительным итогам подсчета голосов действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев набрал 6 456 392 голосов избирателей, или 81,31%.