Тенге вытесняет лидеров с российской биржи

Активность инвесторов в казахстанских тенге на Московской бирже достигла небывалых уровней, сообщает Zakon.kz.

По информации издания "Коммерсант", на минувшей неделе объемы торгов тенге превысили 4,2 млрд рублей. Эти показали превышают летние.

Росту показателя способствует в первую очередь увеличивающийся спрос со стороны компаний и банков, которые переходят во внешнеторговой деятельности на национальные валюты.

Также увеличение активности инвесторов в тенге произошло на фоне общего снижения.



Участники рынка считают, что основной интерес к тенге наблюдается со стороны компаний в связи со стратегическим курсом России по переходу в торговле на национальные валюты.



"Со странами СНГ, с которыми налажены тесные политические и экономические связи, например, Казахстаном, это сделать проще и быстрее. Кроме этого, Казахстан стал одним из логистических хабов, через который теперь идет ряд экспортно-импортных операций России". Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев

С выборами в Казахстане аналитики взлет популярности тенге напрямую не связывают. Хотя, уточняет стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов, переизбрание президента страны "положительно повлияет на динамику торговых связей между Казахстаном и Россией и усилит тем самым интерес к тенге".



Растет интерес к тенге и со стороны частных инвесторов, которые после объявления о частичной мобилизации активно уезжали из России, в том числе в Казахстан.

15 ноября в Казахстане отмечается День национальной валюты – тенге.