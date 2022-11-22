Тенге вытесняет лидеров с российской биржи
По информации издания "Коммерсант", на минувшей неделе объемы торгов тенге превысили 4,2 млрд рублей. Эти показали превышают летние.
Росту показателя способствует в первую очередь увеличивающийся спрос со стороны компаний и банков, которые переходят во внешнеторговой деятельности на национальные валюты.
Также увеличение активности инвесторов в тенге произошло на фоне общего снижения.
Участники рынка считают, что основной интерес к тенге наблюдается со стороны компаний в связи со стратегическим курсом России по переходу в торговле на национальные валюты.
"Со странами СНГ, с которыми налажены тесные политические и экономические связи, например, Казахстаном, это сделать проще и быстрее. Кроме этого, Казахстан стал одним из логистических хабов, через который теперь идет ряд экспортно-импортных операций России". Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев
С выборами в Казахстане аналитики взлет популярности тенге напрямую не связывают. Хотя, уточняет стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов, переизбрание президента страны "положительно повлияет на динамику торговых связей между Казахстаном и Россией и усилит тем самым интерес к тенге".
Растет интерес к тенге и со стороны частных инвесторов, которые после объявления о частичной мобилизации активно уезжали из России, в том числе в Казахстан.
15 ноября в Казахстане отмечается День национальной валюты – тенге.