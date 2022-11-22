Итоги выборов: как голосовали в регионах страны

В постановлении Центральной избирательной комиссии РК от 22 ноября 2022 года "Об установлении итогов внеочередных выборов президента Республики Казахстан, состоявшихся 20 ноября 2022 года" представлены данные голосования по регионам страны, сообщает Zakon.kz.

На основании протоколов областных, городов республиканского значения и столицы избирательных комиссий о результатах подсчета голосов на внеочередных выборах президента РК в списки избирателей по единому общенациональному избирательному округу были включены 11 953 465 граждан, приняли участие в голосовании 8 278 570 человек, из них проголосовали по открепительным удостоверениям 13 282 и вне помещения для голосования – 112 969 избирателей.

По данным ЦИК, в регионах отдали голоса:

по области Абай:

Абден Қарақат – 7746 голосов, или 2,59% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Ауесбаев Нурлан – 5871 голос, или 1,96% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Дайрабаев Жигули – 9173 голоса, или 3,06% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Кажыкен Мейрам – 6039 голосов, или 2,02% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Токаев Касым-Жомарт – 259 339 голосов, или 86,62% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Турсынбекова Салтанат – 4103 голоса, или 1,37% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



Число бюллетеней с отметкой в строке "Против всех" – 7129 голосов, или 2,38%.

по Акмолинской области:

Абден Қарақат – 6194 голоса, или 1,55% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Ауесбаев Нурлан – 10 820 голосов, или 2,71% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Дайрабаев Жигули – 11 624 голоса, или 2,91% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Кажыкен Мейрам – 8899 голосов, или 2,23% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Токаев Касым-Жомарт – 318 652 голоса, или 79,75% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Турсынбекова Салтанат – 10 800 голосов, или 2,70% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



В строке "Против всех" – 32 575 голосов, или 8,15% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



по Актюбинской области:

Абден Қарақат – 8536 голосов, или 2,17% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Ауесбаев Нурлан – 9517 голосов, или 2,42% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Дайрабаев Жигули – 18 908 голосов, или 4,82% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Кажыкен Мейрам – 4125 голосов, или 1,05% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Токаев Касым-Жомарт – 331 041 голос, или 84,32% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Турсынбекова Салтанат – 9312 голосов, или 2,37% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



В строке "Против всех" – 11 145 голосов, или 2,84% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



по Алматинской области:

Абден Қарақат – 17 713 голоса, или 2,73% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Ауесбаев Нурлан – 23 019 голосов, или 3,54% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Дайрабаев Жигули – 25 987 голосов, или 4% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Кажыкен Мейрам – 27 535 голосов, или 4,24% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Токаев Касым-Жомарт – 514 145 голосов, или 79,13% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Турсынбекова Салтанат – 13 980 голосов, или 2,15% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



В строке "Против всех" – 27 336 голосов, или 4,21% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



по Атырауской области:

Абден Қарақат – 8624 голоса, или 3,19% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Ауесбаев Нурлан – 5312 голосов, или 1,96% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Дайрабаев Жигули – 7165 голосов, или 2,65% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Кажыкен Мейрам – 5676 голосов, или 2,1% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Токаев Касым-Жомарт – 211 720 голосов, или 78,23% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Турсынбекова Салтанат – 6955 голосов, или 2,57% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



В строке "Против всех" – 25 194 голоса, или 9,31% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



по Восточно-Казахстанской области:

Абден Қарақат – 9913 голосов, или 2,65% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Ауесбаев Нурлан – 9676 голосов, или 2,59% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Дайрабаев Жигули – 12 810 голосов, или 3,43% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Кажыкен Мейрам – 11 019 голосов, или 2,95 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Токаев Касым-Жомарт – 290 329 голосов, или 77,71% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Турсынбекова Салтанат – 10 849 голосов, или 2,9% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



В строке "Против всех" – 29 027 голосов, или 7,77% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



по Жамбылской области:

Абден Қарақат – 12 979 голоса, или 2,29% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Ауесбаев Нурлан – 9856 голосов, или 1,74% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Дайрабаев Жигули – 12 353 голоса, или 2,18% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Кажыкен Мейрам – 16 524 голоса, или 2,91% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Токаев Касым-Жомарт – 488 693 голоса, или 86,07% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Турсынбекова Салтанат – 10 781 голос, или 1,9% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



В строке "Против всех" – 16 573 голоса, или 2,92% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



по области Жетісу:

Абден Қарақат – 8961 голос, или 2,53% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Ауесбаев Нурлан – 10 666 голосов, или 3,01% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Дайрабаев Жигули – 12 232 голоса, или 3,45% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Кажыкен Мейрам – 7257 голосов, или 2,05% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Токаев Касым-Жомарт – 298 311 голосов, или 84,15% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Турсынбекова Салтанат – 7570 голосов, или 2,14% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



В строке "Против всех" – 9 487 голосов, или 2,68% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



по Западно-Казахстанской области:

Абден Қарақат – 8611 голосов, или 2,95% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Ауесбаев Нурлан – 3726 голосов, или 1,28% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Дайрабаев Жигули – 11 087 голосов, или 3,8% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Кажыкен Мейрам – 13 251 голос, или 4,55% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Токаев Касым-Жомарт – 239 148 голосов, или 82,07% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Турсынбекова Салтанат – 6575 голосов, или 2,26% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



В строке "Против всех" – 9009 голосов, или 3,09% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



по Карагандинской области:

Абден Қарақат – 18 747 голосов, или 3,15% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Ауесбаев Нурлан – 12 082 голоса, или 2,03% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Дайрабаев Жигули – 14 949 голосов, или 2,51% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Кажыкен Мейрам – 15 552 голоса, или 2,61% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Токаев Касым-Жомарт – 476 971 голос, или 80,04% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Турсынбекова Салтанат – 11 141 голос, или 1,87% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



В строке "Против всех" – 46 472 голоса, или 7,8% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



по Костанайской области:

Абден Қарақат – 5409 голосов, или 1,29% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Ауесбаев Нурлан – 9366 голосов, или 2,23% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Дайрабаев Жигули – 12 961 голос, или 3,09% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Кажыкен Мейрам – 6156 голосов, или 1,47% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Токаев Касым-Жомарт – 345 316 голосов, или 82,21% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Турсынбекова Салтанат – 9192 голоса, или 2,19% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



В строке "Против всех" – 31 616 голосов, или 7,53% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



по Кызылординской области:

Абден Қарақат – 10 651 голос, или 2,83% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Ауесбаев Нурлан – 7871 голос, или 2,09% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Дайрабаев Жигули – 19 953 голоса, или 5,3% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Кажыкен Мейрам – 7245 голосов, или 1,92% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Токаев Касым-Жомарт – 289 699 голосов, или 76,89% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Турсынбекова Салтанат – 8915 голосов, или 2,37% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



В строке "Против всех" – 32 424 голоса, или 8,61% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



по Мангистауской области:

Абден Қарақат – 7306 голосов, или 2,93% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Ауесбаев Нурлан – 3672 голоса, или 1,47% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Дайрабаев Жигули – 14 231 голос, или 5,71% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Кажыкен Мейрам – 2679 голосов, или 1,08% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Токаев Касым-Жомарт – 189 753 голоса, или 76,15% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Турсынбекова Салтанат – 5803 голоса, или 2,33% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



В строке "Против всех" – 25 739 голосов, или 10,33% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



по Павлодарской области:

Абден Қарақат – 7017 голосов, или 1,89% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Ауесбаев Нурлан – 7982 голоса, или 2,15% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Дайрабаев Жигули – 10 722 голоса, или 2,88% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Кажыкен Мейрам – 14 136 голосов, или 3,8% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Токаев Касым-Жомарт – 291 807 голосов, или 78,51% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Турсынбекова Салтанат – 9911 голосов, или 2,67% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



В строке "Против всех" – 30 128 голосов, или 8,11% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



по Северо-Казахстанской области:

Абден Қарақат – 3380 голосов, или 1,18% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Ауесбаев Нурлан – 5086 голосов, или 1,77% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Дайрабаев Жигули – 6727 голосов, или 2,34% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Кажыкен Мейрам – 8961 голос, или 3,12% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Токаев Касым-Жомарт – 231 223 голоса, или 80,52% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Турсынбекова Салтанат – 5409 голосов, или 1,88% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



В строке "Против всех" – 26 384 голоса, или 9,19% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



по Туркестанской области:

Абден Қарақат – 32 129 голосов, или 3,48% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Ауесбаев Нурлан – 13 152 голоса, или 1,42% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Дайрабаев Жигули – 28 314 голосов, или 3,06% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Кажыкен Мейрам – 17 964 голоса, или 1,94% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Токаев Касым-Жомарт – 800 353 голоса, или 86,63% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Турсынбекова Салтанат – 8313 голосов, или 0,90% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



В строке "Против всех" – 23 655 голосов, или 2,56% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



по области Ұлытау:

Абден Қарақат – 2571 голос, или 2,48% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Ауесбаев Нурлан – 1572 голоса, или 1,52% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Дайрабаев Жигули – 2985 голосов, или 2,88% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Кажыкен Мейрам – 1445 голосов, или 1,39% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Токаев Касым-Жомарт – 87 899 голосов, или 84,78% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Турсынбекова Салтанат – 1902 голоса, или 1,83% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



В строке "Против всех" – 5300 голосов, или 5,11% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



по городу Астане:

Абден Қарақат – 9017 голосов, или 2,51% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Ауесбаев Нурлан – 7109 голосов, или 1,98% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Дайрабаев Жигули – 13 516 голосов, или 3,77% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Кажыкен Мейрам – 10 850 голосов, или 3,02% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Токаев Касым-Жомарт – 288 093 голоса, или 80,31% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Турсынбекова Салтанат – 10 404 голоса, или 2,9% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



В строке "Против всех" – 19 716 голосов, или 5,50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



по городу Алматы:

Абден Қарақат – 10 375 голосов, или 3,56 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Ауесбаев Нурлан – 11 902 голоса, или 4,08% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Дайрабаев Жигули – 13 959 голосов, или 4,79% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Кажыкен Мейрам – 6243 голоса, или 2,14% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Токаев Касым-Жомарт – 196 178 голосов, или 67,31% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Турсынбекова Салтанат – 10 945 голосов, или 3,76% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



В строке "Против всех" – 41 874 голоса, или 14,37% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



по городу Шымкенту:

Абден Қарақат – 10 327 голосов, или 2,85% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Ауесбаев Нурлан – 7859 голосов, или 2,17% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Дайрабаев Жигули – 11 985 голосов, или 3,3% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Кажыкен Мейрам – 9351 голос, или 2,58% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Токаев Касым-Жомарт – 307 722 голоса, или 84,81% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Турсынбекова Салтанат – 5871 голос, или 1,62% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



В строке "Против всех" – 9701 голос, или 2,67% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



В целом по Казахстану:

Абден Қарақат – 206 206 голосов, или 2,60% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Ауесбаев Нурлан – 176 116 голосов, или 2,22% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Дайрабаев Жигули – 271 641 голос, или 3,42% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Кажыкен Мейрам – 200 907 голосов, или 2,53% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Токаев Касым-Жомарт – 6 456 392 голоса, или 81,31% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;



Турсынбекова Салтанат – 168 731 голос, или 2,12% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



Число бюллетеней с отметкой в строке "Против всех" – 460 484 голоса, или 5,80% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.



