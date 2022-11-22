Итоги выборов: как голосовали в регионах страны
На основании протоколов областных, городов республиканского значения и столицы избирательных комиссий о результатах подсчета голосов на внеочередных выборах президента РК в списки избирателей по единому общенациональному избирательному округу были включены 11 953 465 граждан, приняли участие в голосовании 8 278 570 человек, из них проголосовали по открепительным удостоверениям 13 282 и вне помещения для голосования – 112 969 избирателей.
По данным ЦИК, в регионах отдали голоса:
по области Абай:
Абден Қарақат – 7746 голосов, или 2,59% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Ауесбаев Нурлан – 5871 голос, или 1,96% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Дайрабаев Жигули – 9173 голоса, или 3,06% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Кажыкен Мейрам – 6039 голосов, или 2,02% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Токаев Касым-Жомарт – 259 339 голосов, или 86,62% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Турсынбекова Салтанат – 4103 голоса, или 1,37% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Число бюллетеней с отметкой в строке "Против всех" – 7129 голосов, или 2,38%.
по Акмолинской области:
Абден Қарақат – 6194 голоса, или 1,55% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Ауесбаев Нурлан – 10 820 голосов, или 2,71% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Дайрабаев Жигули – 11 624 голоса, или 2,91% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Кажыкен Мейрам – 8899 голосов, или 2,23% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Токаев Касым-Жомарт – 318 652 голоса, или 79,75% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Турсынбекова Салтанат – 10 800 голосов, или 2,70% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В строке "Против всех" – 32 575 голосов, или 8,15% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
по Актюбинской области:
Абден Қарақат – 8536 голосов, или 2,17% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Ауесбаев Нурлан – 9517 голосов, или 2,42% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Дайрабаев Жигули – 18 908 голосов, или 4,82% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Кажыкен Мейрам – 4125 голосов, или 1,05% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Токаев Касым-Жомарт – 331 041 голос, или 84,32% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Турсынбекова Салтанат – 9312 голосов, или 2,37% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В строке "Против всех" – 11 145 голосов, или 2,84% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
по Алматинской области:
Абден Қарақат – 17 713 голоса, или 2,73% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Ауесбаев Нурлан – 23 019 голосов, или 3,54% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Дайрабаев Жигули – 25 987 голосов, или 4% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Кажыкен Мейрам – 27 535 голосов, или 4,24% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Токаев Касым-Жомарт – 514 145 голосов, или 79,13% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Турсынбекова Салтанат – 13 980 голосов, или 2,15% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В строке "Против всех" – 27 336 голосов, или 4,21% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
по Атырауской области:
Абден Қарақат – 8624 голоса, или 3,19% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Ауесбаев Нурлан – 5312 голосов, или 1,96% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Дайрабаев Жигули – 7165 голосов, или 2,65% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Кажыкен Мейрам – 5676 голосов, или 2,1% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Токаев Касым-Жомарт – 211 720 голосов, или 78,23% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Турсынбекова Салтанат – 6955 голосов, или 2,57% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В строке "Против всех" – 25 194 голоса, или 9,31% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
по Восточно-Казахстанской области:
Абден Қарақат – 9913 голосов, или 2,65% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Ауесбаев Нурлан – 9676 голосов, или 2,59% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Дайрабаев Жигули – 12 810 голосов, или 3,43% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Кажыкен Мейрам – 11 019 голосов, или 2,95 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Токаев Касым-Жомарт – 290 329 голосов, или 77,71% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Турсынбекова Салтанат – 10 849 голосов, или 2,9% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В строке "Против всех" – 29 027 голосов, или 7,77% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
по Жамбылской области:
Абден Қарақат – 12 979 голоса, или 2,29% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Ауесбаев Нурлан – 9856 голосов, или 1,74% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Дайрабаев Жигули – 12 353 голоса, или 2,18% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Кажыкен Мейрам – 16 524 голоса, или 2,91% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Токаев Касым-Жомарт – 488 693 голоса, или 86,07% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Турсынбекова Салтанат – 10 781 голос, или 1,9% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В строке "Против всех" – 16 573 голоса, или 2,92% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
по области Жетісу:
Абден Қарақат – 8961 голос, или 2,53% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Ауесбаев Нурлан – 10 666 голосов, или 3,01% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Дайрабаев Жигули – 12 232 голоса, или 3,45% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Кажыкен Мейрам – 7257 голосов, или 2,05% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Токаев Касым-Жомарт – 298 311 голосов, или 84,15% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Турсынбекова Салтанат – 7570 голосов, или 2,14% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В строке "Против всех" – 9 487 голосов, или 2,68% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
по Западно-Казахстанской области:
Абден Қарақат – 8611 голосов, или 2,95% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Ауесбаев Нурлан – 3726 голосов, или 1,28% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Дайрабаев Жигули – 11 087 голосов, или 3,8% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Кажыкен Мейрам – 13 251 голос, или 4,55% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Токаев Касым-Жомарт – 239 148 голосов, или 82,07% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Турсынбекова Салтанат – 6575 голосов, или 2,26% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В строке "Против всех" – 9009 голосов, или 3,09% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
по Карагандинской области:
Абден Қарақат – 18 747 голосов, или 3,15% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Ауесбаев Нурлан – 12 082 голоса, или 2,03% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Дайрабаев Жигули – 14 949 голосов, или 2,51% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Кажыкен Мейрам – 15 552 голоса, или 2,61% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Токаев Касым-Жомарт – 476 971 голос, или 80,04% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Турсынбекова Салтанат – 11 141 голос, или 1,87% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В строке "Против всех" – 46 472 голоса, или 7,8% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
по Костанайской области:
Абден Қарақат – 5409 голосов, или 1,29% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Ауесбаев Нурлан – 9366 голосов, или 2,23% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Дайрабаев Жигули – 12 961 голос, или 3,09% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Кажыкен Мейрам – 6156 голосов, или 1,47% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Токаев Касым-Жомарт – 345 316 голосов, или 82,21% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Турсынбекова Салтанат – 9192 голоса, или 2,19% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В строке "Против всех" – 31 616 голосов, или 7,53% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
по Кызылординской области:
Абден Қарақат – 10 651 голос, или 2,83% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Ауесбаев Нурлан – 7871 голос, или 2,09% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Дайрабаев Жигули – 19 953 голоса, или 5,3% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Кажыкен Мейрам – 7245 голосов, или 1,92% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Токаев Касым-Жомарт – 289 699 голосов, или 76,89% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Турсынбекова Салтанат – 8915 голосов, или 2,37% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В строке "Против всех" – 32 424 голоса, или 8,61% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
по Мангистауской области:
Абден Қарақат – 7306 голосов, или 2,93% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Ауесбаев Нурлан – 3672 голоса, или 1,47% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Дайрабаев Жигули – 14 231 голос, или 5,71% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Кажыкен Мейрам – 2679 голосов, или 1,08% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Токаев Касым-Жомарт – 189 753 голоса, или 76,15% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Турсынбекова Салтанат – 5803 голоса, или 2,33% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В строке "Против всех" – 25 739 голосов, или 10,33% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
по Павлодарской области:
Абден Қарақат – 7017 голосов, или 1,89% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Ауесбаев Нурлан – 7982 голоса, или 2,15% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Дайрабаев Жигули – 10 722 голоса, или 2,88% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Кажыкен Мейрам – 14 136 голосов, или 3,8% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Токаев Касым-Жомарт – 291 807 голосов, или 78,51% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Турсынбекова Салтанат – 9911 голосов, или 2,67% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В строке "Против всех" – 30 128 голосов, или 8,11% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
по Северо-Казахстанской области:
Абден Қарақат – 3380 голосов, или 1,18% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Ауесбаев Нурлан – 5086 голосов, или 1,77% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Дайрабаев Жигули – 6727 голосов, или 2,34% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Кажыкен Мейрам – 8961 голос, или 3,12% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Токаев Касым-Жомарт – 231 223 голоса, или 80,52% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Турсынбекова Салтанат – 5409 голосов, или 1,88% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В строке "Против всех" – 26 384 голоса, или 9,19% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
по Туркестанской области:
Абден Қарақат – 32 129 голосов, или 3,48% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Ауесбаев Нурлан – 13 152 голоса, или 1,42% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Дайрабаев Жигули – 28 314 голосов, или 3,06% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Кажыкен Мейрам – 17 964 голоса, или 1,94% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Токаев Касым-Жомарт – 800 353 голоса, или 86,63% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Турсынбекова Салтанат – 8313 голосов, или 0,90% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В строке "Против всех" – 23 655 голосов, или 2,56% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
по области Ұлытау:
Абден Қарақат – 2571 голос, или 2,48% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Ауесбаев Нурлан – 1572 голоса, или 1,52% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Дайрабаев Жигули – 2985 голосов, или 2,88% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Кажыкен Мейрам – 1445 голосов, или 1,39% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Токаев Касым-Жомарт – 87 899 голосов, или 84,78% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Турсынбекова Салтанат – 1902 голоса, или 1,83% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В строке "Против всех" – 5300 голосов, или 5,11% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
по городу Астане:
Абден Қарақат – 9017 голосов, или 2,51% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Ауесбаев Нурлан – 7109 голосов, или 1,98% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Дайрабаев Жигули – 13 516 голосов, или 3,77% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Кажыкен Мейрам – 10 850 голосов, или 3,02% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Токаев Касым-Жомарт – 288 093 голоса, или 80,31% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Турсынбекова Салтанат – 10 404 голоса, или 2,9% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В строке "Против всех" – 19 716 голосов, или 5,50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
по городу Алматы:
Абден Қарақат – 10 375 голосов, или 3,56 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Ауесбаев Нурлан – 11 902 голоса, или 4,08% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Дайрабаев Жигули – 13 959 голосов, или 4,79% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Кажыкен Мейрам – 6243 голоса, или 2,14% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Токаев Касым-Жомарт – 196 178 голосов, или 67,31% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Турсынбекова Салтанат – 10 945 голосов, или 3,76% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В строке "Против всех" – 41 874 голоса, или 14,37% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
по городу Шымкенту:
Абден Қарақат – 10 327 голосов, или 2,85% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Ауесбаев Нурлан – 7859 голосов, или 2,17% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Дайрабаев Жигули – 11 985 голосов, или 3,3% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Кажыкен Мейрам – 9351 голос, или 2,58% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Токаев Касым-Жомарт – 307 722 голоса, или 84,81% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Турсынбекова Салтанат – 5871 голос, или 1,62% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В строке "Против всех" – 9701 голос, или 2,67% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В целом по Казахстану:
Абден Қарақат – 206 206 голосов, или 2,60% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Ауесбаев Нурлан – 176 116 голосов, или 2,22% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Дайрабаев Жигули – 271 641 голос, или 3,42% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Кажыкен Мейрам – 200 907 голосов, или 2,53% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Токаев Касым-Жомарт – 6 456 392 голоса, или 81,31% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
Турсынбекова Салтанат – 168 731 голос, или 2,12% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Число бюллетеней с отметкой в строке "Против всех" – 460 484 голоса, или 5,80% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.